Antwerp plukt met Jean Butez opvolger van Bolat weg bij Moeskroen

12 juni 2020

18u06 8 Antwerp Antwerp heeft een nieuwe doelman beet. Het haalt de Fransman Jean Butez weg bij Moeskroen. Butez groeide daar de afgelopen vier jaar uit tot sterkhouder. Volgende week staan de fysieke testen op het programma, klinkt het op de website van Antwerp. De doelman krijgt er een contract voor vier seizoenen.

Er is een nieuwe doelman op de Bosuil. Dat was nodig, nadat eerder bekend werd dat Sinan Bolat zou vertrekken, en ook de contracten van Jens Teunckens en Yves De Winter deze zomer aflopen. Met Jean Butez hebben ze nu een nieuw sluitstuk binnen. Hij komt over van Moeskroen en tekent een contract voor vier seizoenen.

Butez genoot zijn opleiding bij het Franse Lille, waarna hij in 2017 naar Moeskroen trok. In vier jaar tijd groeide de 24-jarige doelman daar uit tot het vaste sluitstuk. Dit seizoen stond hij een tijdje aan de kant door een armbreuk, maar net voor de stopzetting van de competitie stond hij terug onder de lat bij Moeskroen. Volgende week staan de fysieke testen op het programma, waarna hij aansluit bij de kern. Maandag hervatten ze bij Antwerp de groepstrainingen.

