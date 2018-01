Antwerp plooit ook met 9 niet: 'Great Old' houdt Charleroi op puntendeling (1-1) Stijn Joris

27 januari 2018

19u59

Bron: Eigen berichtgeving 36 Antwerp Derde gelijkspel op rij voor Antwerp, maar eentje dat deugd zal doen. Na rode kaarten voor Corryn en Sall hield de Great Old met nog meer dan een kwartier te gaan stand. Een gouden puntje op verplaatsing.

Beide coaches verrasten met hun opstelling voor het treffen tussen de nummers twee en vijf van de Jupiler Pro League. Felice Mazzu hield smaakmaker Benavente op de bank en ook Fall startte niet opnieuw. Diandy en Lukebakio kwamen in hun plaats aan de aftrap. Bölöni wijzigde op drie posities. Nieuwkomer De Laet debuteerde ten koste van Buta. Ook Hairemans en Van Damme verschenen niet aan de aftrap. Pitroipa en Haroun vervolledigden de elf. Nog een vreemde vaststelling: hoewel Bölöni vrijdag nog verklaarde dat Oulare niet wedstrijdfit is, stond hij toch gewoon opnieuw in de basis.

De eerste helft was veelal saai. Niet geheel onverwacht. Zowel Charleroi als Antwerp laten graag het initiatief aan de tegenpartij. Als je allebei hoopt op balverlies bij de tegenpartij om dan te kunnen omschakelen, dan weet je het wel. Het tempo lag al lag een scheidsrechter Visser legde het spel ook vaak stil. Er viel weinig te pruimen voor de voetballiefhebber. Owusu kreeg in minuut 32 de eerste echte kans. Tussen drie verdedigers vond hij toch een gaatje, maar zijn schot ging in het zijnet. Toch viel er nog een goal voor rust. De aanval begon en eindigde bij Oulare. De Laet zette een dubbelpas met Limbombe op en zijn boogballetje zette Pitroipa alleen voor Penneteau. De Franse doelman redde met de voet, maar Oulare werkte in de rebound binnen. Zijn tweede van het seizoen voor de vaak door blessures geplaagde Oulare.

Mazzu zag zich tijdens de rust al genoodzaakt om zijn plan om te gooien. Benavente kwam er in voor Hendrickx. Een wissel die haast ogenblikkelijk rendeerde. Marinos vond ruimte op de rechterkant en legde terug. Benavente haakte net op tijd af om hard in doel te knallen. Charleroi duwde even door, maar Antwerp wist het evenwicht te herstellen. Op het uur bood Yatabaré Owusu de beste mogelijkheid van de match aan, maar de Ghanees besloot op de uitgekomen Penneteau. Plots kwamen er toch kansen. Oulare legde af voor Limbombe maar diens knal werd op de lijn nog gekeerd door Marinos. Ook Yatabaré testte Penneteau nog eens. Antwerp mocht stilaan aanspraak maken op de 1-2.

Maar dan kreeg de match een nieuwe wending. Haroun speelde te kort terug en Rezaei ging achter de bal aan. Bolat en Corryn kwamen ongeveer gelijktijdig tussen en de Iraniër ging neer. Visser floot na een korte aarzeling en ging dan via zijn oortje bij zijn assistenten te rade. Rood voor Corryn en geel voor Bolat wegens protest was het oordeel. Antwerp moest nog ruim een kwartier met zijn tienen verder. Even later zag het er stilaan uitzichtloos uit toen ook Sall naar de kant moest met een tweede gele kaart. Bölöni koos voor lijfsbehoud en haalde Van Damme en Ghandri van de bank. De negen overblijvers gaven amper een krimp en Bolat moest amper nog in actie komen. Oulare bewees gouden diensten als extra verdediger en zo klampte de Great Old zich aan dat ene puntje vast.