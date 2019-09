Antwerp pakt uit met vier transfers: Defour, Benson, Gano én Hoedt voorgesteld De voetbalredactie

02 september 2019

18u49 20 Antwerp Dat heet uitpakken. Na de komst van Mirallas stelde Antwerp op de laatste dag van de transferperiode liefst vier nieuwe aanwinsten voor. De transfers van Steven Defour (31), Zinho Gano (25), Manuel Benson (22) én Wesley Hoedt (25) zijn helemaal rond. Lees hieronder hun eerste reacties.

Steven Defour (1 seizoen): “Antwerp speelde het kortst op de bal”

Ex-Rode Duivel Defour, die transfervrij was nadat zijn contract bij Premier League-club Burnley vorig weekend werd ontbonden, tekende voor één jaar. “Ik kreeg nog regelmatig telefoontjes van Luciano. Meestal was dat heel algemeen om naar mijn situatie te polsen. Burnley had nooit de intentie om me te laten gaan, maar op het einde van de transferperiode zijn we samen gaan zitten om tot een oplossing te komen.”

“Ik heb de trainingen hervat en ben fit. Veel heb ik de laatste tijd wel niet gespeeld, dus ik heb geen ritme, maar dat kan heel snel gaan. De week rust die we nu hebben komt gelegen om even hard te werken. Of ik weet welke de eerstvolgende wedstrijd is? (Tegen Anderlecht red.) Ja, tuurlijk, tegen een ex-club. Dat is meteen speciaal. Ik heb er altijd gespeeld, maar dat zijn zorgen voor binnen twee weken. Eerst goed trainen en zorgen dat ik in orde ben.”

“Ik weet dat de fans van KV Mechelen misschien hoopten of droomden dat ik daar zou tekenen, maar Antwerp is niet meteen een grote rivaal. Dit sportieve project sprak me enorm aan. Ik heb altijd gezegd dat ik bij Mechelen mijn carrière zou afsluiten. Die is nog niet gedaan en ik hoop dat ze nog eventjes gaat duren. Antwerp speelde het kortst op de bal en heeft eigenlijk altijd interesse getoond. Ook in januari al.”

Manuel Benson (4 seizoenen + optie 2 jaar): “Goede stap in mijn carrière”

Benson komt over van Racing Genk en tekende een contract voor vier seizoenen, met optie op nog twee extra seizoenen. “Genk was op zich een goede club voor mij, maar ik had er niet altijd hetzelfde gevoel. Ik voelde me er als speler niet altijd even fris, hoe kan ik het mooi uitleggen, voor mijn carrière is deze stap beter dan daar te blijven. Je moet de situatie bekijken zoals ze is als je niet altijd zeker bent van minuten. Die kans is hier groter én Antwerp is ook een topclub. Als je de evolutie van de laatste jaren ziet, dat is iets wat ik in België nog niet vaak gezien heb. Antwerp is voor mij zeker een topclub.”

“Dat ik de nieuwe recordtransfer van de club wordt? Dat voelt wel goed. Het vertrouwen van de club is er en zo dingen geven je alleen maar meer zin en motivatie. Het voelt extra fijn als de club er alles voor deed, maar de druk zal zeker niet te veel meespelen. Die prijs toont dat het mijn taak wordt om op het veld goede dingen te doen en elke dag 100 procent te geven zodat ik bewijs dat ik dat alles waard ben. Voor welke positie ik ga? Niet die van keeper, dat is zeker. (lacht) Gewoon op de flanken waar ik altijd gespeeld heb en dan liefst op rechts. Dat blijft toch mijn favoriete plek.”

Zinho Gano (huur + aankoopoptie): “Mbokani en ik kunnen samen spelen”

De landskampioen laat daarnaast ook Gano naar de ‘Great Old’ vertrekken. De grote spits wordt gehuurd en Antwerp kon ook een aankoopoptie bedingen. Gano reageerde ook voor het eerst op zijn transfer. “Over het verleden wil ik liever niet te veel praten”, aldus de spits. “Mijn focus ligt nu volledig op Antwerp. De Champions League was mooi geweest, dat is altijd mooi, maar als speler moet je ook naar jezelf kijken. Ik wil er nu het beste van maken bij Antwerp. Mbokani is één van de beste spitsen in België. Met al zijn ervaring kan ik nog van hem leren. Ik denk dat we zeker compatibel zijn en samen kunnen spelen. Vooral in de stijl waarin Antwerp speelt. Het is aan mij om de coach te tonen dat ik het waard ben. Of het nu moet gebeuren voor mij? Dat wordt bijna elk jaar gezegd. Vorig seizoen was misschien iets minder omdat ik weinig speelkansen kreeg, maar we werden wel kampioen van België. Dat blijft een goede herinnering.”

Welkom Steven, Manuel en Zinho!😍



Lees alles over onze nieuwe transfers ➡️ https://t.co/meydnhpLkA#RAFC #COYR #Transfers pic.twitter.com/IYkzsP9ibR Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Wesley Hoedt (huur + aankoopoptie): “Ik moet gaan spelen”

Antwerp haalt ook Wesley Hoedt naar de Bosuil. De Nederlandse verdediger wordt gehuurd van Premier League-club Southampton. Net als bij Gano dwong Antwerp ook nu een aankoopoptie af. “Antwerp is bij mij uitgekomen. Ik heb een periode niet gespeeld en dat was voor mij één van de belangrijkste redenen om hier te tekenen. Ik moet gaan spelen. Dit is een ambitieuze club en dat past goed bij me. Ik wil weer laten zien waar het op staat.”

“Ik heb de wedstrijd in Brussel tegen AZ gezien. Daar valt genoeg over te zeggen. Ik denk dat Antwerp een hele goede ploeg heeft. Zeker weten. De vechtlust die ze met negen tentoonstelden, zegt veel over deze club. Ze waren er heel dichtbij.”

“Ik begon vorig seizoen bij Southampton in de basis en speelde de eerste 13 wedstrijden. Daarna kwam er een andere trainer die duidelijk maakte dat ik niet langer in zijn plannen voorkwam. Ik ben naar Spanje geweest (bij Celta de Vigo red.) en heb daar ook een aantal wedstrijden gespeeld. In Bernabeu onder meer. Dat was een optie die ik moest grijpen. Ondanks dat ik een minder seizoen had, speelde ik toch nog 25 wedstrijden.”

“Ik heb de voorbereiding met Southampton helemaal meegedaan en ook enkele oefenwedstrijden gespeeld. Nu zit ik wel al een maandje zonder wedstrijd. Dat voel je altijd, maar binnen enkele weken is dat weer weggewerkt.”

Wesley Hoedt versterkt defensie van The Great Old! 💪💪



Hoedt wordt een jaar gehuurd van Southampton met aankoopoptie!



Lees er alles over ➡️ https://t.co/iuzl77WSk4#Transfer #RAFC #COYR pic.twitter.com/DSdxPjF07n Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Wat met Haroun?

Nog bij Antwerp leek aanvoerder Faris Haroun dan weer op weg naar AA Gent, maar er lijkt een kink in de kabel te zitten. De middenvelder stapte een uurtje geleden buiten uit de Ghelamco Arena, maar de deal is nog niet rond. Antwerp zou Louis Verstraete willen betrekken in de transfer, iets wat ze in Gent niet zouden zien zitten. De recentste post op Instagram van de speler doet alvast niet veel goeds voorspellen...

