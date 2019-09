Antwerp pakt uit en stelt Defour, Benson én Gano voor De voetbalredactie

02 september 2019

17u55 20 Antwerp Dat heet uitpakken. Antwerp stelt op de laatste dag van de transferperiode liefst drie nieuwe aanwinsten voor. De transfers van Steven Defour (31), Zinho Gano (25) én Manuel Benson (22) zijn helemaal rond. De ‘Great Old’ haalde vorige week ook al Kevin Mirallas (Everton) terug naar België.

Ex-Rode Duivel Defour, die transfervrij was nadat zijn contract bij Premier League-club Burnley vorig weekend werd ontbonden, tekende voor één jaar. Benson komt over van Racing Genk en tekende een contract voor vier seizoenen, met optie op nog twee extra seizoenen. De landskampioen laat daarnaast ook Gano naar de ‘Great Old’ vertrekken. De grote spits wordt gehuurd en Antwerp kon ook een aankoopoptie bedingen.

Welkom Steven, Manuel en Zinho!😍



Lees alles over onze nieuwe transfers ➡️ https://t.co/meydnhpLkA#RAFC #COYR #Transfers pic.twitter.com/IYkzsP9ibR Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Wat met Haroun?

Nog bij Antwerp leek aanvoerder Faris Haroun dan weer op weg naar AA Gent, maar er lijkt een kink in de kabel te zitten. De middenvelder stapte een uurtje geleden buiten uit de Ghelamco Arena, maar de deal is nog niet rond. Antwerp zou Louis Verstraete willen betrekken in de transfer, iets wat ze in Gent niet zouden zien zitten. De recentste post op Instagram van de speler doet alvast niet veel goeds voorspellen...