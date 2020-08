Antwerp pakt teleurstellende 4 op 12, maar voor Leko is er niets aan de hand: “Ik ga nu niet depressief worden” MVS

31 augustus 2020

08u30 1 Antwerp “Ik was niet euforisch toen we de beker wonnen, ik ga nu niet depressief zijn.” Ivan Leko vraagt na de 4 op 12 om door de cijfers te kijken, wij volgen hem daarin. Rome is niet op één dag gebouwd, Antwerp ook niet. Zijn analyse.

Over de rode kaart van Verstraete: “Birger had pech”

‘t Was een klassieker, de rode kaart voor Birger Verstraete: een te late tackle in een poging een gemiste controle recht te zetten. Illaimaharitra was het slachtoffer, de VAR onverbiddelijk. Ivan Leko was na de match mild voor z’n speler. “Ik denk dat Birger pech had. Het was een randgeval. De ene ref zal rood trekken, de andere niet. Birger wilde de bal spelen, kon niet meer stoppen in z’n beweging en was net te laat. Als je dat herbekijkt via de VAR ziet het er altijd erger uit dan het was.” De uitsluiting was een tweede opdoffer op korte tijd voor de Great Old, want even voordien was het al 1-0 geworden. De Laet verloor tegen zijn gewoonte in een duel en miste ook z’n daaropvolgende tackle, via Gholizadeh en Morioka kon Nicholson profiteren. Negatieve primeur voor Antwerp: voor het eerst dit seizoen scoorden ze niet eerst zelf.

Over de wissel van Refaelov: “Hij begreep mijn plan”

Antwerp dat nog meer dan een uur met 10 verder moest deed Leko ingrijpen. Hij bracht als buffer voor de verdediging Hongla in en haalde... Refaelov naar de kant. Voor de derde match op rij maakte Rafa de match niet vol. Een tweede clash tussen de Israëli en z’n coach in de maak (remember hun Club Brugge-periode)? Leko haalde er onmiddellijk de angel uit. “Rafa startte heel goed, maar ik moest ingrijpen. Heel jammer voor Rafa natuurlijk, want het is niet dat hij slecht speelde. Integendeel. Gelukkig begreep hij mijn plan. Ik wou drie middenvelders behouden, schakelde achterin om naar vier verdedigers en koos voorin voor Lamkel Zé in steun van Mbokani. Rafa is balvaster, maar met Didier hadden we in deze omstandigheden in de omschakeling meer kansen op de tegenaanval.”

Over de match: “Onze meest complete wedstrijd”

Ondanks het numerieke ondertal hield Antwerp meer dan behoorlijk stand. Meer nog: Dieu was héél dichtbij de gelijkmaker, ook Haroun had best kunnen scoren. Eerder trof Gerkens al de lat. De conclusie van Leko was dan ook dat Antwerp meer verdiende. “Dit was naar mijn gevoel onze meest complete negentig minuten tot nu toe”, vertelde hij. “We startten vinnig, tot de rode kaart was er maar één team dat speelde. Die fantastische goal van Nicholson was een shock voor ons team en dan viel wat later ook nog die rode kaart. Ondanks dat bleven we voetballen en zag ik een ‘fiftyfifty-match’. Wij hadden vijftig procent balbezit, Charleroi ook. Wij wilden scoren, Charleroi ook. We hadden drie grote kansen tegen de met voorsprong beste defensie van België. Niet simpel om dat met tien te kunnen. Jammer voor mijn jongens dat we verloren, ze gaven alles wat ze in zich hadden. Zestig minuten met een mannetje minder de evenknie zijn van het beste team in België op dit moment: da’s sterk. Natuurlijk is het resultaat ontgoochelend, we kwamen om te winnen, maar we nemen de positieve dingen mee naar de toekomst en werken verder aan de negatieve dingen.”

Over de 4 op 12: “En toch zijn we op de goede weg”

Die toekomst heet STVV en Kortrijk na de interlandbreak. Leko zal ook beseffen dat tegen dan puntenwinst meer dan een must is, na de huidige 4 op 12. “Natuurlijk wilden we meer dan die 4 op 12, maar het is nu zo. Weet je, ik was niet euforisch toen we de beker wonnen, ik ga nu ook niet depressief zijn van deze 4 op 12. Integendeel. Wat de jongens me toonden, tegen Charleroi, maar ook de voorbije weken, geeft me vertrouwen en versterkt m’n geloof dat we op goede weg zijn, dat we groeien, kracht en karakter hebben en dat ons voetbal elke week beter is.”

