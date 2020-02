Antwerp op één punt van play-off 1, Bölöni: “Er is geen wondermiddel om efficiëntie terug te vinden” Kristof De Cnodder

27 februari 2020

10u41 2 Antwerp Na de recente twee op twaalf is Antwerp het aan zichzelf verplicht om zaterdag tegen Oostende nog eens te winnen. “Het is zaak om onze offensieve efficiëntie terug te vinden”, zegt trainer Laszlo Bölöni. “Maar daarvoor bestaat er geen wondermiddel.”

Antwerp kan dit weekend definitieve zekerheid verwerven omtrent deelname aan Play-off 1. Als de Great Old thuis een punt pakt tegen Oostende kan men in geen enkel geval meer uit de top zes vallen. “Ik ben van nature voorzichtig, maar het is wel de bedoeling dat we het nu gaan afmaken”, vertelt Laszlo Bölöni. “Even goed hadden we er al kunnen zijn. In de afgelopen weken verloren we van Club Brugge na een doelpunt waarvan ik nog altijd niet weet of het er één was en van Standard na een wereldgoal. Om maar te zeggen dat het ondanks onze twee op twaalf echt niet zó slecht was.”

Een Brugse zege zou goed zijn voor het Belgisch voetbal. Al staan ze wel voor een hele zware klus. Manchester United is Lokeren niet, hé. De Engelsen zijn favoriet, maar onmogelijk is het nu ook weer niet.” Laszlo Bölöni

Wat tijdens de jongste speeldagen wél ontbrak bij Antwerp was wat aanvallende frisheid. “Het klopt dat onze offensieve efficiëntie omhoog moet en dat enkele spelers hun individuele niveau moeten opkrikken”, aldus Bölöni. “We doen onze afwerkoefeningen op training, maar dé oefening of hét wondermiddel bestaat niet. Scoren is natuurlijk ook voor een stuk een psychologisch gegeven. Daarom wil ik ook niet te veel over deze kwestie praten, dat werkt alleen maar contraproductief.”

Als uitsmijter nog dit: wanneer Club Brugge vanavond Europees de wei in moet tegen Manchester United zal Laszlo Bölöni supporteren voor de grote rivaal uit Brugge. “En dat doe ik niet eens omdat Club bij een kwalificatie drie dagen voor de bekerfinale opnieuw aan de bak moet in Europa”, beweert de Antwerpcoach. “Een Brugse zege zou gewoon goed zijn voor het Belgisch voetbal. Al staan ze wel voor een hele zware klus. Manchester United is Lokeren niet, hé. De Engelsen zijn favoriet, maar onmogelijk is het nu ook weer niet.”