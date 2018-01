Antwerp-nieuwkomer Nazaryna: "Ik wil het team nu al helpen" Nazaryna al omgedoopt tot 'Sheva' Stijn Joris in Spanje

23u14 3 Photonews Antwerp Pitroipa en Habran passeerden al de revue, maar in Algorfa traint met Egor Nazaryna (20) nog een nieuwkomer mee met Antwerp. Ondanks zijn gebrek aan ervaring op profniveau, liet hij wel al interessante dingen zien. De Oekraïener denkt snel en heeft veel gevoel in zijn rechter. Hij heeft een precieze trap én een zuivere controle in huis.

De kwaliteiten van een aanvallende of centrale middenvelder, maar zelf ziet hij zich eerder als een controleur. Zijn ploegmaats doopten hem omwille van zijn nationaliteit al om tot 'Sheva', de roepnaam van de alombekende Oekraïense spits Andrei Shevchenko. Wel is hij nog een beetje schuchter. Nazaryna spreekt een aardig mondje Engels, maar voor zijn eerste interview als speler van Antwerp durfde hij het toch niet aan om zelf het debat aan te gaan. Hij kwam wel met een oplossing op de proppen. Hij belde eventjes zijn vriendin in Oekraïne op en die bleef aan de lijn om zijn antwoorden naar het Engels te vertalen. Zo tolkte ze onder meer dit voor ons: "Het was altijd al Egor zijn droom om in Europa te voetballen en hij is heel erg blij dat hij bij Antwerp kon tekenen en geniet van wat hij in Spanje meemaakt." Antwerp ziet Nazaryna als een optie voor de toekomst, maar zelf is hij minder geduldig. "Hij wil de ploeg nu al zo zo veel mogelijk helpen."