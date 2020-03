Antwerp neemt berekend risico met akkoord mediacontract: 1,5 miljoen euro extra tv-geld, daarna hopelijk lid van G5 MVS

19 maart 2020

06u42 0 Antwerp Witte rook. Na wekenlang onderhandelen en lobbyen bereikte de Pro League een akkoord met Antwerp over de verdeelsleutel van de mediarechten. De Great Old wou eerst niet meestappen in de collectieve verkoop van het tv-contract, maar ging alsnog overstag. Hoe dat gebeurde, leest u hieronder.

Antwerp FC krijgt in seizoen één en twee - van de vijf seizoenen waarover het tv-contract gaat - telkens 750.000 euro extra aan mediarechten. Dit als tegemoetkoming van de volgens Antwerp ontoereikende rechten die hen eerder waren toegekend. "Onze investeringen van de voorbije jaren zorgden ervoor dat we qua budget, kijkcijfers en sportieve resultaten op de poort van de top zes kloppen. We willen een verdeelsleutel in lijn met die evolutie", had het stamnummer 1 altijd gecommuniceerd. Daar werd nu dus gehoor aan gegeven, het werk van sportief directeur Luciano D'Onofrio en voorzitter Paul Gheysens wordt op deze manier beloond.

Berekend risico

Kanttekening bij wat hierboven staat, is dat Antwerp in seizoen 4 en 5 van het contract wel twee keer 750.000 euro minder mediarechten zal krijgen. Berekend risico van de Great Old. Zij gaan ervan uit dat ze binnen enkele seizoenen standaard deel zullen uitmaken van de G5 en zo automatisch aanspraak zullen maken op een groter deel van de koek tv-gelden. Het G5-statuut van een club is afhankelijk van de resultaten van de voorbije vijf seizoenen. Antwerp speelt de bekerfinale en eindigt dit seizoen voor de tweede keer in drie jaar bij de eerste zes. Op de Bosuil zijn ze ervan overtuigd dat dit vanaf nu vaste prik zal zijn. De definitie van de G5 wordt trouwens voorlopig niet gewijzigd. De Pro League sprak met rechtenhouder Eleven Sports af dat de zender voor de seizoenen 1 en 2 telkens 750.000 euro toevoegt aan het budget en dat er voor seizoenen 4 en 5 telkens 750.000 euro minder voorzien wordt. Deze verrichting heeft dus geen invloed op de andere clubs.

Geste G5

Tweede punt in het akkoord met Antwerp is dat er een bijkomend bedrag zal worden gestort aan elke club van de K11 die dat seizoen play-off 1 haalt. Enerzijds een geste van de G5 richting K11, want op een extra onderhandeld bedrag bovenop het tv-contract lieten zij de 80%-20% verdeling vallen. Anderzijds ook een duidelijk signaal dat Antwerp nu al geen kleintje meer is. Hun mening telt vanaf nu. Het gaat om 1 miljoen euro als slechts één club van de K11 deelneemt aan play-off 1, 1,2 miljoen (800.000 + 400.000) als het er twee zijn en 1,2 miljoen (600.000 + 400.000 + 200.000) als drie clubs van de K11 play-off 1 zouden halen. Ook hierbij een kanttekening: als zo'n club zich het seizoen erna zou kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League, moet die club het volledig verkregen bedrag terugbetalen.

De wijziging van de verdeelsleutel werd ondertussen al goedgekeurd door alle clubs.

