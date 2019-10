Antwerp-kapitein Haroun na de 2 op 9: “Snap dat er meer van ons wordt verwacht, maar men mag niet overdrijven” Kristof De Cnodder

26 oktober 2019

08u01 0 Jupiler Pro League Antwerp pakte slechts twee op negen tegen Oostende, Standard en KV Mechelen en dus zit er aardig wat druk op de thuismatch van vanavond tegen Kortrijk. Kapitein Faris Haroun overschouwt de situatie aan de hand van vier stellingen die we hem voorlegden.

Antwerp is outsider voor de titel

“Begin september deed de buitenwereld nogal euforisch, na de knappe lastminutetransfers die het bestuur realiseerde en onze zege op Anderlecht. Toch heb ikzelf ons nooit als een echte titelkandidaat gezien. Oké, we hebben enkele grote namen en veel kwaliteit, maar je mag niet vergeten dat het altijd wat tijd vergt om een ploeg te vormen. Aan het einde van de zomermercato werden er een stuk of vijf spelers in huis gehaald en die moeten allemaal ingepast geraken. Daar komt bij dat sommige van die jongens bij hun vorige club niet de ideale voorbereiding hebben gekend. Wij moesten dus eigenlijk opnieuw aan de voorbereiding beginnen, terwijl het seizoen al een hele poos bezig was. Op die manier heb je automatisch een kleine achterstand. Top zes halen is één ding, kampioen worden nog wat anders. Wanneer we het beste Antwerp gaan zien? Dat hangt af van details en hoe bepaalde blessures evolueren.”

Antwerp heeft te veel ego’s in de kleedkamer

“Veel ego’s hebben, hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Kijk naar Standard toen het de laatste keer kampioen werd. Er lopen hier een paar ‘karakters’ rond, maar dat was vorig jaar niet anders. Denk maar aan jongens zoals Van Damme en Yatabaré. Te lief zijn voor mekaar is ook niet goed. Op training mag het er al eens hard aan toe gaan. Die intensiteit pak je dan mee naar de wedstrijden. Of iemand als Mbokani momenteel niet overdreven veel bezig is met de topschutterstitel? Dat denk ik niet. Enkel bij die penaltydiscussie met Refaelov kwam zijn honger naar goals te veel tot uiting. Voor het overige is hij dezelfde Mbokani die iedereen al jaren kent. Trouwens, als Dieu scoort, is het goed voor de ploeg hé. Spelers zijn nu eenmaal met hun statistieken bezig. Dat geldt voor een spits, zowel als voor een keeper. Zolang iedereen het ploegbelang voorop stelt - en dat is volgens mij doorgaans het geval - is er geen probleem.”

Faris Haroun heeft minder impact op de groep dan vroeger

“Da’s een stelling waar ik eigenlijk nog niet bij stil heb gestaan. Ik doe gewoon zoals ik in het verleden deed en probeer altijd en overal het goede voorbeeld te geven. Het feit dat er een paar klinkende namen zijn bijgekomen, verandert daar niets aan. Als ik iets te zeggen heb tegen pakweg Steven Defour, zal ik dat zeker ook doen. Waarom ik als kapitein niet ben tussenbeide gekomen toen Mbokani en Refaelov tegen Standard ruzie maakten over wie de strafschop mocht nemen? Ik vond dat overbodig. De situatie was zo al belachelijk genoeg, zonder dat ik ze nog eens meer ging accentueren. Het was aan Rafa en Dieu om het onderling uit te maken. Ik ben ook niet dé baas van de ploeg hé. Vorig seizoen waren er ook al meerdere jongens die de kar trokken. Nu is onder andere Steven Defour er bij gekomen als voortrekker. Het is alleen jammer dat hij momenteel out is.”

Als Antwerp zaterdag niet wint, is het crisis

“Crisis is een woord dat de mensen graag gebruiken. Ik snap dat er alsmaar meer wordt verwacht van Antwerp, maar men mag ook niet overdrijven. We hebben nergens met 6-1 verloren en staan nog steeds in de top vijf, met een match te goed. Zo slecht zal het dus allemaal wel niet zijn. Zelfs op KV Mechelen, waar we kritiek kregen na de 3-1-nederlaag, domineerden we het grootste deel van de wedstrijd. Natuurlijk is er nog een aanzienlijke progressiemarge, dat beseffen we zelf ook. Maar laat ons toch vooral rustig blijven. Om door te groeien naar de top zes, heeft een club normaal zes, zeven jaar nodig. Wij deden het in twee en een half jaar. Ook de kern is in die periode enorm geëvolueerd. Van de ploeg die in 2017 promoveerde, is nog één speler over (Haroun zelf, red.). Voor het eerst in een lange tijd zitten we nu eens in een periode waarin we wat minder punten pakken. Elke ploeg maakt zoiets wel eens mee.”