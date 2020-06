Antwerp is nog niet klaar voor de titelstrijd, en dat weten ze zelf ook: “Nog 3 à 4 absolute versterkingen nodig” Michaël Vergauwen

23 juni 2020

06u57 0 Antwerp Zijn ze bij Antwerp voldoende gewapend om kampioen te worden? Moeten we nog grote transfers verwachten? Is de grote verjonging noodzakelijk? Komt het nog goed met Dieumerci Mbokani? En wat met Defour? We legden de hete hangijzers voor aan Sven Jaecques. “We hebben nog drie, vier absolute versterkingen nodig, maar we zijn er mee bezig.”

Specialist van deadline day. Luciano D’Onofrio, sportief directeur van Antwerp FC, is een meester in het toeslaan in de ultieme uren van een transferperiode. Mede door corona moeten dingen nu echter heel anders aangepakt worden. En kijk: met Jean Butez en Birger Verstraete deed Antwerp opvallend vroeg al twee stevige transfers.

“Dat Luciano enkel transfers doet op het einde van de mercato, is een fabeltje”, vertelt Sven Jaecques, General Secretary & Sports. “Hij heeft altijd transfers gedaan over de hele periode, maar is wél een meester in helemaal op het einde nog iets extra aan een team toe te voegen. Veel hangt ook af van het moment. Verstraete en Butez waren absolute opportuniteiten. We hadden al langer interesse in hen, maar plots was het totaalpakket haalbaar. Dat de komst van Ivan Leko voor een extra duwtje zorgde? De mening van de trainer wordt uiteraard gevraagd, maar hij is niet degene die beslist. Wat hij wel heel goed doet, als hij contact opneemt met een speler, is op een heel heldere en goede manier overbrengen hoe hij wil spelen en wat hij wil bereiken.”

Verjonging

Butez en Verstraete: lang niet slecht. Maar om het Club Brugge moeilijk te maken – dé ambitie van Antwerp dit seizoen – is er toch nog wat nodig. Jaecques beaamt. “Deze groep zit pas in de eerste fase van de opbouw naar een groep die onze doelen moet realiseren. Geen enkele ploeg is klaar op 22 juni. Zelfs Club Brugge, op dit moment het nummer 1 in België, is dat nog niet. Het is logisch dat ook wij nog niet klaar zijn. Maar als je heel goed kijkt, zie je ook dat we geen tien spelers nodig hebben en dat we verjongd zijn. We verjongen heel bewust, maar het is ook gewoon de logica zelve. Drie jaar geleden begonnen we in eerste met een ploeg te kopen. 27 spelers. Natuurlijk kan je dat niet elk jaar opnieuw doen. We hebben een groter plan, waarbij we het team steeds stabieler proberen te maken en zeer bewust en gericht kiezen. Zowel in als uit. Leeftijd is echter nooit doorslaggevend, wél één van de criteria. We hebben nog drie, vier absolute versterkingen nodig, maar we zijn ermee bezig.”

We horen Dieu best vaak, maar tot op vandaag is zijn dossier status quo, nog geen witte rook. Sven Jaecques

Dieu? Afwachten

Zit er een spits bij? We durven wedden van wel. Nog zeven keer slapen en Dieu­merci Mbokani is officieel een vrije speler. Blijft de vraag of hij z’n contract in extremis nog verlengt bij Antwerp of niet. Hoe zit het nu? “We horen Dieu best vaak, maar tot op vandaag is zijn dossier status quo, nog geen witte rook. Ofwel zullen we er plots uitkomen, ofwel niet meer. En that’s it. Ik ben heel blij dat we dit dossier niet meer in de media moeten voeren. Hij kent ons standpunt, wij het zijne. Natuurlijk willen we hem er graag bij. Hoe sneller, hoe liever. Dat is trouwens ook het ­beste voor hem.”

Wie nog einde contract is, is Steven Defour (net als Dino Arslanagic). Blijft hij of blijft hij niet? Binnen een week weten we het helemaal zeker, maar Jaecques laat er nu al weinig twijfel over bestaan, zonder te veralgemenen. “Spelers die einde contract zijn volgende week, daar spreken we in principe niet meer mee. Als we realistisch zijn, kunnen we ervan uit gaan dat ze weg zijn, op die ene eventuele uitzondering na.”

