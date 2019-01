Antwerp is in eerste van vier oefenwedstrijden op stage te sterk voor Virton SJH

05 januari 2019

18u25 0

Antwerp trainde deze voormiddag een eerste keer op Spaanse bodem en na de lunch had Bölöni meteen een eerste oefenpartij in petto voor zijn troepen. Het Luxemburgse Virton - momenteel derde in 1ste amateur - was de eerste van vier tegenstander tijdens de winterstage. Bölöni liet 14 spelers opdraven, de rest kreeg een training voorgeschoteld. Borges opende diep in de eerste helft de score op aangeven van Mbokani en legde zo meteen de eindstand vast. Teunckens stond tussen de palen en hield de nul. Bölöni speelde voorlopig nog zonder de rechstachters Opare en Buta. Zij herstellen nog van blessures. De gegeerde Hairemans maakte de 90 minuten vol. Morgennamiddag speelt de Great Old al zijn tweede oefenpartij van de stage tegen OHL (1B).

ANTWERP: Teunckens - Yatabaré, Arslanagic (80' Nostlinger), Borges, Jukleröd (46' Van Damme) - Haroun, Lamkel Zé - Rodrigues (46' Bernier), Hairemans, Owusu - Mbokani.

Doelpunten: 40' Borges 1-0.

