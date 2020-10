Antwerp huurt Christian Benavente, ex-smaakmaker van Charleroi MVS

01 oktober 2020

22u20 6 Antwerp Daar is de aanvallende versterking voor Ivan Leko. Christian Benavente tekende zonet bij Royal Antwerp FC. De aanvallende middenvelder komt over van het Egyptische Pyramids FC. Het gaat om een huur met optie.

Benavente, Peruviaans international, maakte in ons land enkele seizoenen geleden het mooie weer bij Charleroi, waar hij in een kleine honderd matchen 25 keer scoorde. Bij Antwerp moet hij in de eerste plaats voor aanvallende impulsen zorgen in de rug van en rond Mbokani. Hij legde gisteren zijn medische en fysieke testen af. Het gaat om een huur met optie.

Volgens Engelse media is ook Oskar Buur, een 22-jarige Deense rechtsback die alle nationale jeugdreeksen doorliep in beeld bij Antwerp. Hij ligt onder contract bij Wolverhampton, dat hem graag een jaartje wil verhuren.

Nana Ampomah - ex-Waasland-Beveren, nu Fortuna Düsseldorf - zou ook opnieuw in beeld zijn op de Bosuil. De Ghanese winger werd begin juli al aangeboden bij Antwerp, een kleine drie maanden later duikt zijn naam opnieuw op. Van een eventueel akkoord is echter (nog) geen sprake.

