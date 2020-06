Antwerp houdt eerste veldtraining onder Leko, Mbokani en Lamkel Zé ontbreken Redactie

15 juni 2020

12u03 0 Antwerp De eerste veldtraining van Antwerp onder coach Ivan Leko vond vanochtend vanaf 10.30 uur plaats. Dieumerci Mbokani en Didier Lamkel Zé waren niet van de partij.

Geen Lamkel Zé en Mbokani deze ochtend op het trainingsveld. Die laatste verblijft nog steeds met zijn gezin in Monaco. Een deal met de Congolese topschutter is nog altijd niet in zicht. “Ik zou graag een contract voor twee jaar willen en men biedt me slechts een verbintenis voor één jaar aan”, klonk het eerder bij ‘Dieu’. “Of Anderlecht nog ergens in mijn hoofd zit? Anderlecht, Standard, Club Brugge,...: ik sta open voor elk voorstel.”

Lamkel Zé mag dan weer vijf dagen niet trainen door een ‘haarpigmentatie’. Een ingreep waarbij het lijkt alsof je korte haartjes hebt op je schedel, maar in feite gewoon kaal bent. Louter esthetisch, maar het houdt hem wel een kleine week aan de kant. Bij Antwerp zijn ze zijn fratsen beu. De kans is reëel dat de Kameroener niet mee op stage mag.

