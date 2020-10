Antwerp heeft genoeg spelers voor... drié ploegen MVS

06 oktober 2020

Geen dubbele, maar driédubbele bezetting op elke positie. Da’s de zéér ruime A-kern van Royal Antwerp FC op dit moment, nu er gisteren in extremis nog vier spelers werden aangetrokken en er niemand vertrok. Als we uitgaan van de 3-5-2 van Ivan Leko kunnen we van de 33 spelers zelfs perfect drie elftallen samenstellen. Bonne chance, Ivan Leko, om met al deze puzzelstukjes telkens de perfecte puzzel te leggen. Oordeel zelf met de lijst namen hieronder: wie zouden uw 11 basisspelers zijn?