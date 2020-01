Antwerp haalt Louis Verstraete bij AA Gent en leent 20-jarige middenvelder meteen uit aan Oostende MVS

31 januari 2020

11u23 0 Antwerp Louis Verstraete zet zijn carrière voort bij Antwerp. De 20-jarige West-Vlaming verlaat AA Gent en zette na succesvolle medische testen een krabbel onder een contract van 3,5 jaar. Verstraete wordt wel direct weer uitgeleend tot het eind van het seizoen aan Oostende. László Bölöni is alvast in de wolken. “Hij moet makkelijk kunnen bevestigen.”

De jonge middenvelder paste niet in de plannen van Jess Thorup en mocht vertrekken bi AA Gent. Charleroi leek de bestemming te worden, maar Antwerp gaat uiteindelijk met de 20-jarige West-Vlaming aan de haal. Na het afleggen van zijn medische testen ondertekende hij een verbintenis van 3,5 jaar. Vorig seizoen scoorde Verstraete, uitgeleend aan Waasland-Beveren, nog tegen Antwerp, dat toen in eigen huis verrassend onderuit ging. Net als Charleroi zullen ook de Waaslanders trouwens stevig vloeken. Ook zij wilden hem héél graag inlijven en deden een paar weken geleden zelfs een bod van een half miljoen euro plus percentage. Onvoldoende. Antwerp zal Verstraete meteen uitlenen aan KV Oostende.

De club gelooft in Verstraete - een transfer voor de toekomst dus. Zo ook coach László Bölöni. “Louis is een beloftevolle, jonge speler. Hij moet makkelijk kunnen bevestigen, denk ik. Ik zag hem nog niet zo heel veel aan het werk, maar hij toont een zekere maturiteit, atletische kwaliteiten, een goede linkervoet en veel inhoud. Ik denk dat hij makkelijk “la bonheur de footbal Belge” kan zijn.”

