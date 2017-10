Antwerp gooit twee punten weg: De Medina deelt Great Old tik uit Stijn Joris

22u03 0 BELGA Een tweede goal van De Medina in blessuretijd zorgde voor de Antwerpse domper. Antwerp Na een aarzelende start en een vroege achterstand veerde Antwerp recht. Ardaiz en Borges leken de Great Old toch op weg naar drie punten te zetten, maar in de blessuretijd besliste De Medina daar met zijn tweede van de avond anders over.

De zakelijke aanpak. Daar ging Laszlo Bölöni voor. Antwerp had in zijn laatste drie duels alleen in Brugge een goaltje geslikt, maar de Roemeen wou het graag nog wat strakker. Van Damme en Owusu moest hij noodgedwongen opvorderen door de blessures van Sall en Oulare, maar voor het eerst dropte hij Hairemans op de bank. We hebben een sterk vermoeden dat dat ook meteen voor het laatst was. De draaischijf van de Great Old kreeg te horen dat hij na het zware programma wat rust kreeg en schikte zich in die rol.

BELGA Bolöni zag een vierde Antwerpse uitzege nog door de neus geboord.

Zijn ploegmaats hadden het er heel wat moeilijker mee. Antwerp presenteerde zich erg laks op Le Cannonier. Voor het eerst moesten ze de duels ondergaan. Moeskroen was veel gretiger en drukte de Great Old terug. Bolat pakte met een sublieme voetreflex uit om Rotariu van dichtbij een doelpunt te ontzeggen. Op de daaruit volgende hoekschop had Bolingi in de kleine rechthoek de tijd om de bal met de borst af te leggen voor De Medina die scoorde bij zijn debuut. Antwerp vloog op dat moment virtueel uit de top zes. Het kwam er echt niet aan te pas. Moeskroen had ondanks een volledig hertimmerde verdediging makkelijk de controle. Owusu leek geen bal te kunnen controleren. Yatabaré struikelde er domweg over. Het liep voor geen meter. Het enige gevaar kwam van Dequevy die Bailly twee keer in de problemen kon brengen.

BELGA De Medina na de openingsgoal.

In minuut 33 viel Yatabaré geblesseerd uit en mocht Hairemans alsnog opdraven. Antwerp ontwaakte. Hairemans eiste de bal op en zijn ploegmaats betrokken hem wat graag bij elke aanval. De Great Old ging veel hoger voetballen. Niet zuiver genoeg om echt tot kansen te komen, enkel dreigend op stilstaande fases van... Hairemans. Moeskroen deed te weinig met de vrijgekomen ruimte en zo bleef Antwerp aandringen. Batubinsika vond uiteindelijk de opening. Hij mocht doorstomen en speelde gepast naar de ingevallen Ardaiz. Met een subtiele baltoets tikte de Uruguayaan de bal rond Bailly en in doel.

BELGA Ardaiz werkt de gelijkmaker voorbij Bailly.

Moeskroen snakte op dat moment al naar adem. Het vat was helemaal af bij les Hurlus en Antwerp rook bloed. Stamnummer 1 maakte zich op voor een slotoffensief. De vraag was dan al niet meer of, maar wanneer de 1-2 zou vallen. Hairemans bleef de ene bal na de andere in de zestien droppen. Op één van zijn vele hoekschoppen gebeurde het onvermijdelijke. Bailly kon de kopbal van Batubinsika nog net keren, maar Borges trapte in de tweede beurt binnen.

BELGA Borges maakte er 1-2 van en wordt gefeliciteerd door Van Damme.

Knappe wederopstanding, al liep het voetballend behoorlijk stroef. De Great Old had op dat moment de drie punten stevig in handen. Na een 1 op 6 stond het op het punt weer aan te knopen met een driepunter. Maar het was net iets te zeker van zijn zaak. Moeskroen ging met de moed der wanhoop in de tegenaanval. Uiteindelijk loonde dat in blessuretijd. Opnieuw De Medina kopte de 2-2 achterwaarts voorbij Bolat. Een flinke tik voor Antwerp dat zo nog twee punten uit handen gaf. Het gelijkspel volstaat wel om opnieuw over Zulte Waregem naar de vijfde plek te wippen.

Photo News Nathan De Medina nam de twee thuisgoals voor zijn rekening.