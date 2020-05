Antwerp gaat vol voor Ivan Leko KDZ/PJC/TTV

20 mei 2020

03u00 0 Antwerp Ivan Leko moet de nieuwe coach van Antwerp worden. De Great Old ziet in hem de ideale opvolger van Laszlo Bölöni. Rudi Cossey en Edward Still volgen mogelijk in zijn spoor als assistenten.

Zijn optrekje nabij ’t stad heeft hij al, Ivan Leko zit sinds de lockdown op zijn appartement in de rand van Antwerpen. De coach en zijn entourage hebben er de eerste gesprekken met het bestuur van Antwerp al opzitten en hij is de topkandidaat om Laszlo Bölöni op te volgen, wiens contract na drie seizoenen niet werd verlengd. Een akkoord is er nog niet. Sinds zijn huwelijk in de Emiraten bij Al Ain eind december op de klippen liep, is de Kroaat op zoek naar een nieuwe club. Die heeft hij nu met Antwerp mogelijk gevonden. Zo zou Leko na een afwezigheid van amper één jaar terugkeren als trainer in de Jupiler Pro League. Het DNA van Leko als coach en dat van Antwerp als club lijken op papier een prima match. Vonken en vuur gegarandeerd. ­Antwerp is klaar voor een nieuwe stap, ‘the sky is the limit’ op de Bosuil. Leko is een ­trainer met de kwaliteiten om hen te begeleiden in dat proces. Een coach die weet wat het is om een kleedkamer met vedettes te managen. Ook dát is de uitdaging bij Antwerp. Al is het maar de vraag wie daar straks nog allemaal zal inzitten, na het vertrek van Bolat, Mirallas, Hoedt en ­mogelijk ook Mbokani.

Vierde club

De Great Old zou voor Leko de vierde club uit zijn trainerscarrière worden. Na OHL en STVV zette hij in 2017 de stap naar de top van België bij Club Brugge, als opvolger van Michel Preud’homme. Hij pakte meteen de titel en werd uitgeroepen tot coach van het jaar. In zijn tweede seizoen parkeerde Leko Club op plaats twee, achter het Genk van Philippe Clement. Eerder dat seizoen raakte bekend dat Club Brugge het contract van Leko niet zou verlengen. De Kroaat vertrok naar het buitenland en tekende een contract voor twee seizoenen in de Verenigde Arabische Emiraten, bij Al Ain. Daar werd hij eind vorig jaar ontslagen na ­tegenvallende resultaten.

Naast Leko zijn ook z’n gewezen assistenten Rudi ­Cossey en Edward Still nadrukkelijk in beeld bij ­Antwerp. Cossey en Still assisteerden Leko in 2018 ­tijdens het kampioenenjaar in Brugge. Leko en Still hadden voordien ook al een verleden samen bij STVV. Toen de Kroaat vorig jaar vertrok in Brugge werden ook de contracten van Cossey en Still niet verlengd. Leko hoopte toen om de twee mee te nemen naar het Midden-Oosten, maar zij pasten om familiale redenen voor het buitenlandse avontuur. Mogelijk wordt het trio nu dichter bij huis wel opnieuw herenigd. Als Cossey de nieuwe T2 zou worden bij Antwerp wordt het afwachten of dat gevolgen heeft voor de huidige T2, Wim De ­Decker. Dat Leko aan vertrouwens­persoon Still denkt, is niet onlogisch. Antwerp is een van de enige clubs in 1A die zonder echte videoanalist werkt. De Belg met Engelse roots staat in het voetbalwereldje bekend als een meester in de data-analyse. Precies om die reden stond Still de laatste weken ook in de belangstelling van Anderlecht. Sportmanager Peter Verbeke wilde hem graag toevoegen aan de technische staf voor volgend seizoen. Beide partijen zaten rond de ­tafel, maar het gevoel zat niet juist en tot een contractvoorstel is het nooit ­gekomen. Naar verluidt omdat Still hoopt om opnieuw met Leko aan de slag te kunnen.

Lees ook.

Na bijna drie jaar scheiden de wegen van Laszlo Bölöni en Antwerp: “Geef me even de tijd om dit te laten bezinken”

Lamkel Zé zwaait Bölöni uit op Instagram: “Ik weet dat het nooit makkelijk met mij was”

Ivan Leko, nu zonder club: “Club lacht met de tegenstand. Het is van een ander niveau geworden” (+)