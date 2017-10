Antwerp-film 'Take us home' van Luk Wyns vanavond in première: "Sfeer van de Bosuil op de trappen van de Kinepolis" Stijn Joris

15u35 1 rv Antwerp Vanavond gaat in de Kinepolis in Antwerpen de film 'Take us home' van de hand van Luk Wyns in première. Geen criminele clowns deze keer, maar een sportfilm. Wyns - zelf een vurige fan - volgde de afgelopen twee jaar het reilen en zeilen bij voetbalclub Antwerp en was zo getuige van een ongezien scenario. Het leende zich perfect voor een film en die kans greep Wyns dan ook.

Vanavond gaat de film in première in het bijzijn van duizenden Antwerp-fans, de spelers, bestuurders en technische staf van de Great Old. Vanaf morgen loopt de film verder in de zalen van de Kinepolis in Antwerpen. Wyns is trots op het resultaat. "Er zijn drie soorten potentiële kijkers. De Antwerp-supporters gaan gegarandeerd de avond van hun leven meemaken. Ze gaan twee wonderjaren terugzien en alle emoties opnieuw beleven. De andere voetbalfans moeten kijken omdat ze die gevoelens ook gaan herkennen, zelfs al zijn het niet hun kleuren. Zelfs mensen die niet van sport houden, gaan toch meegesleept worden. Het is een mirakelverhaal dat ik niet bedacht heb, maar wel zo gevoelig mogelijk gestalte gegeven heb."

De film begint bij de misschien wel meest duistere periode in de geschiedenis van de club toen Antwerp op sterven na dood was. Patrick Decuyper blies het stamnummer 1 nieuw leven in en Wim Dedecker verwezenlijkte uiteindelijk de promotie naar het grootste podium van het Belgische voetbal. "Het was een kant en klaar script", vervolgt Wyns. "De personages zijn vier helden die een wonderverhaal meemaken. Patrick Decuyper die de club overneemt en in zijn missie slaagt. Een middenvelder die fin de carrière is en als trainer een wonder veroorzaakt. Dat is Wim Dedecker. Geoffry Hairemans, een voetballer die opgroeit in de schaduw van de Bosuil, als kind al voor Antwerp voetbalt en zich tot de held ontpopt die het verschil maakt. En de vierde rol is weggelegd voor de fans. De beste ter wereld - mijn excuses tegenover de supporters van andere clubs - die bijna 13 jaar lang tweede klasse overleefd hebben, hun club soms met 5-0 zagen verliezen in de vrieskou en nu die club weer helemaal zien opleven. Een schitterend scenario. Het lijkt wel fictie."

Het project had Wyns zelf in zijn macht. Hij beleefde er zoveel plezier aan dat de kans groot is dat hij straks opnieuw met een sportief verhaal aan de slag gaat. "Ik krijg er zelf nog altijd kippenvel van. Ik trap in mijn eigen valstrikken van liefde. Je wordt zo blij als je in een creatief proces een truc uitprobeert die dan voor 100 procent lukt. De première van de film gaat zo'n groot feest zijn. Ik heb de fans ook opgeroepen om in hun supportersplunje naar de film te komen. We gaan de sfeer van de Bosuil op de trappen van de Kinepolis creëren."