Antwerp FC ligt nog amper wakker van Lamkel Zé Michael Vergauwen

15 september 2020

07u40 0 Antwerp De gril te veel? Ook de laatste believer haakt stilaan af. De winst op STVV zal er ongetwijfeld voor iets tussen zitten, maar op de Bosuil haalt stilaan iedereen de schouders op bij Didier Lamkel Zé. Enige overgebleven optie is hem verkopen. Maar aan wié?

Er zijn spelers die al maanden niet meer met hem spreken. Kotsbeu zijn ze hem. Lamkel Zé hoort er gewoon niet meer bij. De paria van de Bosuil. Heeft-ie zelf gezocht. 'Ik hoop dat hij snel vertrekt', stuurde een basisspeler ons gisteren nog, gevolgd door een emoji met biddende handjes. 'Die jongen doet gewoon z'n eigen zin', klonk het bij een andere ploegmaat. Dat Leko hem niet meenam naar STVV afgelopen weekend was voor veel ploegmaats een opluchting. 'Hij komt dan toch niet met alles weg.' Ze zijn hem, ondanks z'n voetbaltalent, liever kwijt dan rijk. Meteen kent u ook de enige mogelijke oplossing die de Great Old nog heeft. Verkopen, liever vandaag dan morgen.

Maar aan wie? Deze zomer kwam er geen énkele aanbieding binnen voor Zé. Zelfs niet van de bevriende Portugese D'Onofrio-connectie. Ook daar is 't crisis. Antwerp raakt hem aan de stenen niet kwijt. Eén Belgische eersteklasser-in-crisis polste even, maar dat was het dan ook.

10 miljoen? Vergeet het

Maar voor welke prijs? 't Zijn solden in Deurne Noord. 20 miljoen? 10 miljoen? Vergeet het. Elk bod boven het miljoen pakken ze bij Antwerp best aan.

Gisteravond speelde hij mee met de beloften, tegen Deinze. 4-2-winst, dankzij... Lamkel Zé - goed voor 2 goals en een assist. Maar je weet nooit wat hij morgen weer uitsteekt.

Op verdiep 3 van de Bosuil worden ze er zot van. Meer dan twee jaar bewogen ze hemel en aarde om hem manieren bij te brengen, om hem een beetje in de pas te laten lopen. Tevergeefs. Stilaan is ook de laatste believer afgehaakt.

Vandaag traint Lamkel Zé weer gewoon mee met de A-kern. Tenzij het een looptraining is. Dan is hij ziek.

