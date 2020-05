Antwerp en Kevin Mirallas gaan uit elkaar, ook Sinan Bolat vertrekt Michaël Vergauwen

07 mei 2020

16u09 7 Antwerp Kevin Mirallas verlaat na amper één jaar Antwerp. De oud Rode Duivel krijgt aan uitgaande kant het gezelschap van Sinan Bolat, want ook de Turkse doelman verlaat de club met het stamnummer 1.

Een stunt van jewelste was het. Antwerp FC legde op 30 augustus vorig jaar Kevin Mirallas (32) vast. De flankaanvaller en 60-voudig Rode Duivel werd bovendien transfervrij weggeplukt bij het Engelse Everton. Een erg succesvol huwelijk werd het echter niet, en zopas raakte bekend dat de Luikenaar de Bosuil minder dan een jaar later alweer verlaat. In 18 wedstrijden dit seizoen scoorde Mirallas slechts twee keer en leverde hij ook twee assists af. Het meeste blijft echter de farce met Laszlo Bölöni bij, toen Mirallas op het punt stond om in te vallen in en tegen Gent, maar even later plots de catacomben inwandelde.

Daarnaast bevestigde de Great Old ook dat Sinan Bolat (31) Antwerp verlaat. Da’s geen verrassing, de besprekingen over een contractverlenging van de Turkse doelman sleepten al lang aan. Waar er op een bepaald moment afgelopen winter ei zo na een akkoord was, groeiden beide partijen nadien alsnog uit elkaar. Publiekslieveling Bolat was drie seizoenen lang de nummer 1 op de Bosuil, maar zoekt nu andere (Turkse?) oorden op.

Ook de contracten van tweede en derde doelman Jens Teunckens en Yves De Winter lopen af, met Davor Matijas werd al een nieuwe doelman aangetrokken. Dat Antwerp interesse toont in Alireza Beiranvand (27) is niet nieuw, maar tot een akkoord met de Iraanse keeper kwam het nog niet. Mede door het coronavirus werden de besprekingen on hold gezet, bovendien moet de doelman ook nog uitgebreid medisch en fysiek gekeurd worden.

