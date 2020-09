Antwerp en de totale ommekeer: een reconstructie Michaël Vergauwen

28 september 2020

11u07 0 Antwerp Hoe delf je je eigen graf? Ivan Leko leek vrijdag het noorden kwijt. Antwerp was onherkenbaar, weggeblazen door storm Odette en Kortrijk. Gelukkig zag Leko net op tijd het licht, vond hij net op tijd z’n kompas, Lior Refaelov. Een reconstructie.

Vrijdagavond, 20u45.

Antwerp start tegen Kortrijk zonder Refaelov. Geen plaats voor een artiest. In zijn plaats de jonge Nsimba, iemand met snelheid naast Mbokani. Achterin het trio Seck-Batubinsika-Pius. Drie bulldozers. De Laet - de enige centrale verdediger met een deftige inspeelpass - verhuist naar de flank.

Leko’s idee? Directer voetbal. Powerplay. Waarom? Het laatste halfuur tegen Eupen, vorig weekend. Antwerp stond 0-2 achter, begon te pompen en sleepte nog een 2-2 uit de brand. ‘Laten we dat dan ook maar tegen Kortrijk doen’, dacht Leko. Hop, de lange bal naar Dieu.

Maar Dieu raakt geen bal. Antwerp raakt geen bal. Het is dra-ma-tisch. De Great Old wordt weggeblazen. Bulldozers kunnen veel, maar niet voetballen. Dieu zakt in. Ver in. Weg van z’n zestien, en is dus ongevaarlijk. Powerplay kan soms werken, maar niet nu, onder deze omstandigheden.

Vrijdagavond, 21u45.

De Kroaat ziet z’n fout snel in. De slechtste helft in jaren opent zijn ogen. “I was wrong”, zucht hij voor een volle kleedkamer. “We zijn een voetbalploeg. Geen anti-voetbalploeg.” Leko toont zich groots door z’n vergissing toe te geven. Ook dat gebaar geeft z’n team een boost. De Laet wordt naar het centrum getrokken, Nsimba verhuist naar de flank. Refaelov komt erin, Pius mag gaan douchen. De 3-5-2 blijft. Leko raakt aan veel, maar niet aan z’n veldbezetting.

Dieu kan eindelijk ademen, komt hoger te staan. Nsimba speelt ook op training soms wingback en zorgt voor diepgang. Benson vindt z’n draai, Gerkens rendeert beter met Rafa voor zich. Antwerp voétbalt en gaat op en over Kortrijk.

Vrijdagavond 22u30.

Ivan Leko balt de vuist. 1-3 flikkert op het scorebord. “Ik heb mijn lesje geleerd”, geeft hij toe. Welk lesje? Dat Refaelov moet spelen, in de eerste plaats. Zelfs als het even niet mooi mag zijn. Dat hij niet zou passen in heel het powerplay-idee? Antwerp speelde onder Bölöni niks anders. Rafa was er altijd bij. Meer nog: hij scoorde 13 keer, gaf 5 assists. En wie denkt dat het er bovenarms opzit tussen Refaelov en Leko, moeten we teleurstellen. “De coach moest zich niet excuseren”, reageerde de Israëliër. Vergissen is menselijk. Los daarvan is het ook niet onlogisch dat Leko uitprobeert, zoekende is. Veel opties heeft hij niet. ‘t Was Refaelov die na de match nog eens aan de bel trok. Antwerp heeft twee dingen nodig:

1. Kwaliteit.

“We need quality. Een voetballende verdediger, wingers, een extra aanvaller.” Nu vrijdag weet RAFC welke ploegen het treft in de Europa League, die binnen drie weken start. ‘s Avonds ontvangen ze KV Mechelen. Een paar transfers tegen dan, mag het, kan het?

2. Geduld.

“We need patience. Blijf ons steunen”, besloot Rafa. “Ook al is het resultaat er niet altijd. We zijn aan het groeien en dit is de manier waarop dat moet.” Leko probeert iets op te bouwen in Deurne Noord. Met vallen en opstaan.

Lees ook.

Ingevallen Refaelov loodst Antwerp met héérlijke vrije trap voorbij Kortrijk: “Er staat nergens in mijn contract dat ik moet starten”

Leko: “Ik heb halfweg mijn fout toegegeven aan Refaelov en de rest. Voor mij een goede les”