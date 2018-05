Antwerp eert zijn oude gloriën: 25 jaar na Eurocup II-finale in Wembley krijgen ex-spelers ereronde op de Bosuil MDB/BDF

12 mei 2018

20u57 0

Dag op dag 25 jaar is het geleden dat Antwerp de legendarische Eurocup II-finale op Wembley afhaspelde. Dat kon 'The Great Old' uiteraard niet zomaar laten voorbij gaan. Vanavond voor het play-off 2-duel met STVV werden de spelers van toen dan ook in de bloemetjes gezet. Hans-Peter Lehnhoff en co maakten een ereronde en werden getrakteerd op luid applaus van een goedgevulde Bosuil.

Op 12 mei 1993 stond Antwerp in Wembley om de finale van Europacup II te betwisten. Het verloor dan wel met 3-1 van AC Parma, toch blijft het een legendarische finale voor al wie Antwerp een warm hart toedraagt.

MATCHDAY! Exact 25 jaar geleden beleefden we één van de mooiste dagen uit de rijke geschiedenis van onze club. We verloren de Europacup II finale tegen AC Parma met 3-1. De spelers van toen komen vanavond nagenoeg allemaal naar de wedstrijd. #Wembley #EuropaCupII #Antwerplegends pic.twitter.com/xGS4YnqcUC Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

