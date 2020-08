ANTWERP. ‘Dieu’ is gebleven en met D’Onofrio’s patent op straffe transfers weet je: Antwerp zal er weer staan

Antwerp

Antwerp begint zaterdag met de beker op zak aan de competitie. Ook in het kampioenschap wordt de Great Old, voortaan met Ivan Leko op de bank, weer een factor om rekening mee te houden. Voor elke vertrekker zal er tegen het einde van de mercato ongetwijfeld een goede vervanger zijn. En de contractverlenging van Mbokani wás al een toptransfer. Een analyse van onze journalist Kristof De Cnodder. Alles wat u moet weten over Antwerp voor de start van het nieuwe seizoen leest u hier