Antwerp-Club op de helling? Stijn Joris

07u09 0 BELGA

Komt Antwerp-Club Brugge komende zondag in het gedrang? Bij de Great Old ontvingen ze vrijdag plots een mail van de dienst veiligheid van de KBVB. Daarin worden bijkomende toestemmingen gevraagd van de stad Antwerpen omtrent de veiligheid op de nieuwe tribune van de Bosuil. Vreemd, aangezien Antwerp voor de winterstop nog probleemloos drie wedstrijden afwerkte op de Bosuil. Nu zou de KBVB hebben opgevangen dat niet alles in orde is. Vandaag zit Antwerp samen met de stad. Algemeen wordt aangenomen dat het probleem snel van de baan zal zijn, maar als er toch een aantal documenten zouden ontbreken, kan de match worden uitgesteld. Daar zou Club Brugge misschien wel bij varen, gezien hun zware kalender. Club moet morgen al aan de bak tegen Charleroi in de beker. Het uitstellen van de match brengt de kalendercommissie wel in moeilijkheden. Antwerp-Club moet dan mogelijk op een dinsdag-, woensdag- of donderdagnamiddag in februari gespeeld worden en uiterlijk om 17.30 uur afgelopen zijn.