Antwerp betreurt posts Lamkel Zé: “Dit strookt geenzins met onze waarden, Didier wordt beïnvloed door anderen” YP

30 januari 2020

13u06

Bron: Instagram 248 Antwerp Hij kan het maar niet laten. Didier Lamkel Zé, de knotsgekke Kameroener van Antwerp, heeft via zijn sociale media al een prik uitgedeeld naar Club Brugge, de tegenstander van komende zondag. Wat later verving hij het bewuste Instagram-verhaal door een aangepaste versie waarin hij Club “familie” noemt, maar dan had de oorspronkelijke post zich natuurlijk al als een lopend vuurtje verspreid. Antwerp heeft intussen gereageerd: de club betreurt de posts van hun vleugelaanvaller.

Dé affiche van komend weekend in de Jupiler Pro League, is natuurlijk die tussen Club Brugge en Antwerp. Club is autoritair leider, maar kreeg in de heenwedstrijd door achtervolger Antwerp wel de eerste nederlaag toegediend in de vaderlandse competitie. Het werd toen 2-1 voor ‘The Great Old’. Didier Lamkel Zé, die toen een puike wedstrijd speelde, vond het alvast broodnodig om het vuur ook voor zondag al een beetje op te poken. Zo deelde de 23-jarige flankaanvaller op zijn Instagramverhaal een foto van zichzelf met een koningskroontje op en bij dat beeld wordt naar Club Brugge ineens ook verwezen als “wankers” - of eikels, zo u wil.

Aangepaste versie

Nadien kwam hij wel op zijn stappen terug. Toen hij zag dat zijn post gretig werd opgepikt, verwijderde hij die om die wat later te vervangen door een aangepaste versie. Zo was hij op één verhaal nog steeds te zien met het kroontje maar werd het woord “Wankers” doorstreept, terwijl hij bij een ander beeld, waarop hij knuffelend te zien is met Club-coach Pilippe Clement, dan weer “Club Bruges, c’est la famille” schreef als bijschrift. Excuses of niet; naar alle waarschijnlijkheid wacht Zé zondag een warm onthaal op Jan Breydel...

Antwerp betreurt posts: “Didier is Engelse taal niet machtig”

Ook Antwerp zelf heeft intussen gereageerd op de verrichtingen die gebeurd zijn op het Instagram-account van Lamkel Zé. “Dit strookt geenszins met de waarden en normen van onze familieclub. Het hoeft geen betoog dat de directie, staf en volledige spelersgroep zich hiervan distantiëren”, klinkt het onder meer in een persbericht.

Didier distantieert zichzelf ook van de manier waarop deze post is overgenomen. Hij is de Engelse taal niet machtig, laat staan dat hij de mogelijke impact correct kon inschatten

“Navraag leert dat Didier wordt beïnvloed door andere personen om dergelijke posts te plaatsen. RAFC tracht Didier Lamkel Zé, net zoals verschillende andere spelers, zo goed als mogelijk te begeleiden met zijn integratie binnen de Europese context, de impact als publiek figuur alsook de waarden en normen die RAFC nastreeft. RAFC heeft ook een duidelijke sociale media policy, waarin onze spelers een voorbeeldfunctie dienen aan te nemen.”

“Didier distantieert zichzelf ook van de manier waarop deze post is overgenomen. Hij is de Engelse taal niet machtig, laat staan dat hij de mogelijke impact correct kon inschatten. Uit eigen initiatief heeft hij dit reeds rechtgezet en hij wenst zijn oprechte excuses over te maken. De club verkiest dat hij dit niet nog eens zelf via sociale media doet.”

Bekijk hieronder alle fratsen van Lamkel Zé bij Antwerp:

Antwerp tegen Club Brugge: kan jij voorspellen wie gaat winnen? Stel vóór vrijdagavond jouw ideale ploeg samen op Goudenspelen.be en maak kans op de dagprijs.