Antwerp: amper spelers, maar Leko vindt dat geen excuus: "Kansloos tegen Club? Leicester werd ook kampioen"

11 juli 2020

06u30 2 Antwerp Twintig spelers heeft Antwerp voor de bekerfinale, vandaag over exact drie weken. Onder hen twee beloften en twee keepers zonder één seconde ervaring. Voorin één God, Mbokani – ’t is bidden dat hij heel blijft. Volgens sommigen heeft Club Brugge nu al gewonnen spel, Ivan Leko denkt er het zijne van.

Behoud wat goed is. Onze Club Brugge-watcher schreef het gisteren nog. Een speler zijn laatste contractjaar laten ingaan? Het overkomt blauw-zwart zelden, tenzij bewust. De Brugse kern die over drie weken de bekerfinale speelt, is de Brugse kern van enkele maanden geleden. ­Herkenbaarheid. Automatismen. Continuïteit.

Krater

Het contrast met Antwerp kan niet groter zijn. Bolat, Arslanagic, ­Mirallas, Defour, Gano, Hoedt, Baby, Teunckens: allen verlieten ze de voorbije weken de Bosuil. Het gat dat het achttal achterlaat in de spelerskern is een heuse krater. Nadat ­Lamkel Zé zichzelf al buitenspel had gezet, viel eerder deze week Sander Coopman geblesseerd uit. Het maakt dat Ivan Leko voor de bekerfinale met veel goede wil nog slechts 20 spelers beschikbaar heeft. En dan tellen we voor het gemak jongeren ­Niangadou en Nsimba mee. Het tweetal mocht in deze voorbereiding al even proeven van het echte werk.

Beloften

Naast hen zien we ook twee piepjonge doelmannen. Davor Matijas, 20 jaar, speelde in drie seizoenen 24 matchen voor het B-elftal van Hajduk Split, net zoals Bill Lathouwers (20) tot nog toe enkel uitkwam voor de beloften van Antwerp. Matijas krijgt op 1 augustus allicht de voorkeur, hij mag van geluk spreken dat er achter gesloten deuren wordt gespeeld. Zo heeft het nog iets weg van een beloftenmatch.

Monotheïsme

Voorin heeft Leko slechts één spits, één God. Monotheïsme. Gratis tip: zet Dieu de komende drie weken onder een gedesinfecteerde glazen stolp en bid dat hem niets overkomt. Zonder hem is het al helemaal Mission Impossible, toch? Leko haalt de schouders op. “Ik ben niet iemand die excuses zoekt. We zijn kansloos, las ik. Moeten we dan wel nog naar Brussel? (zucht) Jongens, dat is toch net het mooie aan voetbal? Leicester werd kampioen van Enge­land, KV Mechelen won vorig jaar de beker ­tegen Gent. Alles kan, dat maakt voetbal zo mooi. We zullen het moeten doen met de spelers die mogen spelen, de anderen zijn op training de ideale sparringpartners.”

De 20 van Antwerp voor de bekerfinale

Matijas

Lathouwers

Buta

Ava Dongo

Batubinsika

De Laet

Hongla

Pius

Quirynen

Seck

Benson

De Sart

Haroun

Juklerød

Miyoshi

Refaelov

Niangadou

Nsimba

Rodrigues

Mbokani

