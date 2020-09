Aangezien flankspeler een knelpuntberoep is bij Antwerp: Lamkel Zé traint weer mee MVS

29 september 2020

06u58 0 Antwerp Opvallend. En ook weer niet. Didier Lamkel Zé trainde gisteren weer gewoon mee met de A-kern van Antwerp.

Opvallend, want de voorbije drie wedstrijden werd hij telkens gepasseerd door Ivan Leko en moest hij bijgevolg dus drie weekends met de beloften meetrainen en spelen. Anderzijds is de Kameroener nooit officieel naar de B-kern gestuurd, en trainde hij de voorbije weken tussendoor ook vaak met het eerste elftal mee. Net als nu.

Bovendien zit Leko nog meer dan anders met de handen in het haar. De Kroaat beschikt nog amper over flankspelers. Benson - die het tegen Kortrijk vooral na rust prima deed en mee aan de basis van de ommekeer lag - liep twintig minuten voor tijd een spierscheur op achteraan de rechterbil. Hij is enkele weken out. Ook Buta en Juklerød (die wel dicht bij een terugkeer staat) zijn nog steeds niet beschikbaar. Flankspeler: ‘t is een knelpuntberoep op de Bosuil. Blijven nog over: De Laet, De Pauw - maar het is niet eens hun beste positie - en... Lamkel Zé.

Schrik dus niet als hij vrijdag de selectie haalt en speelgelegenheid krijgt. Want er is ook nog altijd de transferperiode die maandag afloopt. En je weet maar nooit dat er last minute nog een geïnteresseerde ploeg op de proppen komt.

Bij De Laet valt trouwens af te wachten of hij de match tegen Mechelen haalt. De verdediger sukkelt met een verrekking aan de heupbuigers en onderging gisteren een onderzoek in het ziekenhuis. Hij krijgt al zeker tot en met morgen rust, maar bij Antwerp hopen ze dat hij alsnog fit raakt. De spoeling is al dun genoeg.

