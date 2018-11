31 jaar geleden dat Great Old na 16 speeldagen nog op plaats 2 stond: "Wij brachten beter voetbal" Stijn Joris

30 november 2018

08u20 0 Antwerp In 1987 stond de Berlijnse Muur nog, was Ronald Reagan president van de VS, won Johnny Logan het Eurovisiesongfestival voor de tweede keer, bracht IBM de eerste pc's uit en kapseisde de Herald of Free Enterprise in Zeebrugge. Zo lang is het geleden dat Antwerp na 16 speeldagen nog eens op de tweede plek stond.

Wim De Coninck (59): "Bontjassenaffaire met Svilar kostte ons de titel"

"We haalden toen Nieuwjaar zonder nederlaag, maar gingen er tegen Libramont uit in de eerste ronde van de beker. Kessler liet op de terugreis alle lichten doven op de bus, de gordijntjes moesten dicht en niemand mocht iets zeggen. (grijnst) In de competitie deden we het wel goed. Pas helemaal op het einde ging het mis. De affaire met de heling van bontjassen en sigarettensmokkel, waar onder meer Ratko Svilar voor werd opgepakt, hakte er stevig op in. De politie dook vaak op, er waren huiszoekingen. Ik denk nog altijd dat we zonder die zaak kampioen hadden gespeeld. Als ik de vergelijking maak met het Antwerp van nu, moet ik zeggen dat wij beter voetbal brachten. 'Cisse' brak toen door als echte goalgetter. Lehnhoff, Van Rooy, Smidts, Poortvliet... Achteraf bekeken was dat een ongelofelijke ploeg. Ik was gehuurd van Waregem, Plovie van Club. Poortvliet had een geweldige impact. Hij had met Nederland de finale van het WK gespeeld en Kessler kende hem goed. Thuis wonnen we vaak met ruime cijfers. We liepen over onze tegenstanders heen."

Voetbalanalist

Bij Antwerp: 119 wedstrijden (‘87-’93)

