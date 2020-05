“Wij matchen”: Ivan Leko legt in eerste gesprek als coach van Antwerp zijn klik uit met de club MVS

26 mei 2020

18u27

Bron: Instagram R. Antwerp FC 3 Antwerp Morgen pas wordt hij officieel voorgesteld, maar gisteren kwam Ivan Leko (42), zoals dat bij een moderne club stilaan de gewoonte is, via de interne kanalen een eerste keer aan het woord als T1 van Antwerp FC. “Ik wil hier een sfeer creëren waarin alles mogelijk is.”

Dik tien jaar geleden verhuisde Ivan Leko naar Antwerpen. “Omdat het een leuke stad is, waar iedereen zijn ding kan vinden”, vertelt hij. “We voelen ons hier thuis, dicht bij de club. Iedereen supportert voor Antwerp.” Well played, Ivan. De Kroaat heeft nog geen match voor de Great Old gecoacht, maar kan nu al bijna niks fout meer doen bij de vurige aanhang. “Voetbal is geen werk, maar emotie. Passie. En dat voel ik hier enorm. De fans supporteren niet zomaar, ze leven voor hun club. Ik heb het gevoel dat we heel goed bij elkaar passen. We fit. We match. Want ik hou van karakter en traditie. Ik hou van de sfeer in het stadion hier. Ik was hier de voorbije jaren drie, vier keer en kwam hier altijd graag. Het gaf me een goed gevoel. En ook al was ik hier natuurlijk nooit eerder speler of trainer, voel ik me hier meteen thuis.”

Niemand weet meer over voetbal dan Luciano D’Onofrio Ivan Leko

Superambitieus

Dicht bij je werk wonen is altijd mooi meegenomen, maar voor Leko speelde dat uiteindelijk geen rol. “Ik heb maar één doel en dat is elke wedstrijd proberen te winnen. Ik wil hier een sfeer creëren waarin alles mogelijk is. Ik kijk er enorm naar uit, kan niet wachten de spelers te ontmoeten”, vertelt hij. Dat superambitieuze is een eigenschap die Leko deelt met zijn nieuwe voorzitter, Paul Gheysens, ondervoorzitter Luciano D’Onofrio en Sven Jaecques, General Secretary & Sports. “Als je ziet wat de voorzitter hier doet, hoe hij investeert in mensen en infrastructuur: daar begint alles mee. En er is niemand die voetbal beter kent dan Luciano. Hij weet hoe hij een succesvol team kan samenstellen. Samen met Sven helpen ze de club beter te maken.”

“Het gevoel dat je als speler na een gewonnen match hebt, is fantastisch, maar als je als coach je team ziet spelen zoals je wil en ziet winnen: dat is pas echt iets ongelofelijks.” Meteen kent u de voornaamste drijfveer van Leko. “Het motiveert me om elke dag nog beter te willen worden. Iedereen moet hier het gevoel hebben dat voetbal mooi is en dat we samen geweldige dingen kunnen verwezenlijken, als we allemaal in dezelfde richting kijken. Antwerp is in die drie jaar eerste klasse enorm gegroeid, maar ik geloof heel sterk dat dit niet het eindpunt is. Dit is nog maar het begin.”

