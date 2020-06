‘Team Refaelov’ vloert ‘team Mbokani’ tijdens stage van Antwerp in Duitsland KDC

29 juni 2020

Antwerps derde stagedag in het Duitse Marienfeld-Harsewinkel begon met een stevige regenbui. Na de opwarming klaarde de hemel weliswaar op. Sander Coopman had op dat moment al moeten afhaken. Hij voelde te veel hinder aan zijn rug en ging naar binnen. Simen Jukleröd (verrekking) en Ivo Rodrigues (knie) kwamen zelfs helemaal niet buiten. Trainer Ivan Leko had tijdens de tweede helft van de ochtendtraining een intensieve wedstrijdvorm op kleine ruimte met kaatsers in petto. ‘Team Refaelov’ haalde het daarbij van ‘team Mbokani’. In de late namiddag staat er nog een tweede training op het programma.

