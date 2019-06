Exclusief voor abonnees "Liever goedkope onbekende dan opgebrande vedette" OLIVIER RENARD HEEFT NIET NOODZAKELIJK MILJOENEN NODIG BIJ ANTWERP Stijn Joris

13 juni 2019

10u17 0 Antwerp Mbokani verlengde, maar de meest opmerkelijke transfer van Antwerp is misschien wel die van Olivier Renard (40). De Waal kwam de sportieve omkadering van Antwerp versterken. Op de Bosuil hopen ze dat hij net als bij Standard en KV Mechelen goudhaantjes naar Deurne-Noord weet te lokken.

Ondanks een positieve balans van net geen 28 miljoen euro bedankte Standard zijn sportief directeur Olivier Renard. En dan hangt de overgang van Moussa Djenepo naar Southampton als een soort afscheidscadeau van 20 miljoen euro nog in de lucht. In drie seizoenen aan de boorden van de Maas zat hij mee aan tafel voor 62 transfers en 30 uitleenbeurten. Lang moest hij niet wachten voor de jobaanbiedingen hem te beurt vielen. Luciano D'Onofrio speelde het kortst op de bal. "Ik had contact met meerdere clubs in binnen- en buitenland", legt Renard uit. "Ik was gecharmeerd door meneer D'Onofrio en het feit dat hij mij erbij wil. Ook met Sven Jaecques - die ik ook al langer ken - botert het goed. We zijn complementair."

