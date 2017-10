“Jelle zal bij Antwerp nog van groot nut zijn” Aimé Anthuenis ziet bankzittersrol Van Damme niet blijven duren Bart Fieremans

Bron: Eigen berichtgeving 0 GMAX AGENCY De rol van Jelle Van Damme in de competitie bleef tot nu toe beperkt als invaller. Antwerp Aimé Anthuenis ziet het wel goedkomen met Jelle Van Damme, die bij Antwerp tot nu verrassend weinig speelde. De ex-bondscoach kent Van Damme goed van zijn periode als international en meent ook dat hij als bankzitter niet snel misbaar zal maken: “Jelle staat enorm positief in de kleedkamer, ongeacht hij speelt of niet.”

Anthuenis kan moeilijk inschatten waarom Van Damme momenteel nog geen vaste basisplaats bij Antwerp heeft, ook tegen Standard vanavond wordt hij op de bank verwacht. “Hij was wel met een zekere achterstand van conditie toegekomen en had blessures, maar zijn huidige toestand ken ik niet. En wie ben ik nu om te zeggen dat Van Damme moet spelen of niet? Ik ben er wel van overtuigd dat Van Damme Antwerp nog grote diensten zal bewijzen, door zijn enorme ervaring en veelzijdigheid. Hij kan vele posities op links of centraal aan - vergelijk het met Nicolas Lombaerts van Oostende.”

Vraag is wel hoeveel geduld Van Damme, gezien zijn status, aan de dag zal leggen? Maar Anthuenis kent Van Damme niet als iemand die snel mokt: “Integendeel. Hoe graag hij ook speelt en individueel scoort, hij denkt collectief en kan op de bank oprecht genieten als zijn ploeg wint. Van Damme staat enorm positief in de kleedkamer, ongeacht hij speelt of niet. Hij gaat niet snel beginnen zagen of klagen. Natuurlijk wil hij liever spelen. Als zijn bankzittersrol bij Antwerp blijft duren, zal er ook een moment komen, dat hij zegt: 'Wat ben ik hier aan doen?' Als hij van zichzelf voelt dat hij niet honderd procent is, zal hij niks zeggen. Maar als hij voelt dat hij honderd procent is en van betekenis voor de ploeg kan zijn, zal hij wel iets zeggen. Maar dan stapt hij rechtstreeks naar de trainer en gaat niet achterbaks doen. Hij zal niet andere spelers negatief meetrekken.”

Zoals Van Damme eerder dit seizoen ook oprecht was tegenover coach Laszlo Bölöni dat hij liever niet als rechtsback wou fungeren, meent Anthuenis: “Jelle was daar niet gretig op, maar hij zal dat niet kwalijk bedoeld hebben – gewoon omdat hij denkt dat hij op die positie niet goed genoeg is. Maar zet Jelle op zijn juiste positie, dan ben ik zeker dat hij nog van groot nut zal zijn.”

EPA Aimé Anthuenis werkte destijds als bondscoach graag samen met Jelle Van Damme, hier in het midden tussen Timmy Simons en Vincent Kompany in de voorbereiding op een vriendschappelijke interland tegen Duitsland in 2004.

Anthuenis heeft in 2003 als bondscoach Jelle Van Damme voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg en werkte er toen graag mee samen: “(lacht) Hij had enorm veel wilskracht en enthousiasme. Ik moest hem als trainer eerder intomen, hij kon zo explosief invallen dat ik hem zei op te letten om geen rood te pakken in de eerste vijf minuten. Maar ik herinner me ook dat Thomas Schaaf, zijn trainer destijds bij Werder Bremen, vol lof over de mentaliteit en kunde van Van Damme sprak. Hij is geen moeilijke jongen, past zich overal snel aan. Hij speelde in Nederland, Duitsland, Engeland en de VS en koos zijn clubs nooit louter voor het geld. Velen onderschatten dat Van Damme ook technisch heel goed is. Ik heb ook weinig spelers gekend die zo explosief waren als Van Damme op de eerste meters. Ik kan niet inschatten hoe hij momenteel traint, maar zijn houdbaarheidsdatum lijkt me nog niet overschreden."