Antwerp wint op een drafje in Eupen: bekijk hier de hoogtepunten Redactie

28 juli 2019

23u00 0

Antwerp is goed begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. In de slotwedstrijd van de eerste speeldag in 1A won de Great Old vanavond overtuigend met 1-4 op het veld van Eupen. Bekijk hierboven de hoogtepunten.

Meer over Antwerp

Eupen

sport

sportdiscipline

voetbal