Antwerp voert kapitaalsverhoging van ruim 10 miljoen door, Golden Palace wordt opnieuw sponsor Redactie

02 juli 2019

10u56 4 Belgisch voetbal Antwerp heeft een kapitaalsverhoging van 10,5 miljoen euro doorgevoerd. Dat heeft de eersteklasser zonet aangekondigd. “Op deze manier is Antwerp verder gewapend om de groeistrategie te volgen”, zo klinkt het in een mededeling. Gokbedrijf Golden Palace zal ‘The Great Old' komend seizoen ook opnieuw sponsoren.

“Antwerp werkt hard om een sterk verhaal op lange termijn neer te zetten, en is op korte termijn een gezonde club geworden”, schrijft de club op haar website. “Antwerp heeft daarbij het commitment van aandeelhouder Paul Gheysens om de club verder structureel en financieel uit te bouwen tot een positief geheel, waarbij deze kapitaalsverhoging verder bijdraagt tot een nog sterkere verankering in de middelen van de club.”

De club met stamnummer 1 verzekerde zich in 2017 opnieuw van een stek in de hoogste afdeling. Afgelopen seizoen won Antwerp de play-offfinale tegen Charleroi, waardoor de club een ticket bemachtigde voor de Europa League. “We zien nu al dat de investeringen in infrastructuur en in het sportieve zijn vruchten afwerpen”, klinkt het. “Antwerp kent een exponentiële groei van de inkomsten sinds de promotie naar 1A. De club is een professionele weg ingeslagen en we zijn er van overtuigd dat de club op de manier een sterke toekomst zal hebben op lange termijn, met eigenaars die vol vertrouwen investeren in de toekomst van de club.”

Golden Palace opnieuw sponsor

Nog (financieel) nieuws vanop de Bosuil: Gokbedrijf Golden Palace Casino & Sports wordtweer partner (lees: sponsor) van eersteklasser Antwerp. Dat maakte het bedrijf zonet zelf bekend. “Een paar jaar geleden maakten we al een vruchtbare periode als sponsor van The Great Old mee. Golden Palace kan dit dan ook beschouwen als een terugkeer naar wat belangrijk is: een nauwe band met een sportteam dat onze waarden van traditie, passie en familie deelt”, luidt de uitleg bij het nieuwe partnerschap. Golden Palace sponsort sinds vorig seizoen ook basketbalteam Antwerp Giants.

Bij Club Brugge prijkt komend seizoen eveneens de naam van een gokbedrijf (Unibet, red.) prominent op het wedstrijdshirt. Daar kwam al de nodige kritiek op. In België levert gokken op sportwedstrijden naar schatting een jaarlijkse omzet op van meer dan 800 miljoen euro. Het meest wordt op voetbalwedstrijden gegokt. 180.000 Belgen staan op een zwarte lijst.