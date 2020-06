Antwerp start abocampagne: fans krijgen plek op shirt MVS

05 juni 2020

07u53 0

Het aftellen kan stoppen. Antwerp FC trapt vanmorgen namelijk haar abonnementencampagne voor komend seizoen op gang. Abonnees die hun seizoenskaart verlengen krijgen heel wat in de plaats, zo blijkt. “De foto’s van onze abonnees zullen namelijk geïntegreerd worden in de rugnummers van de spelers”, vertelt Dimitri Huygen, Business en Communications Manager op de Bosuil, ons. Van een onmiddellijke compensatie bij matchen achter gesloten deuren is geen sprake. “RAFC voorziet wel een tegemoetkoming voor het seizoen ’21-’22. Welke? Dit zal afhangen van de verdere evolutie van de pandemie, het competitieformat, enzovoort. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zal Antwerp dit communiceren naar alle abonnees.” Voor tickets van de bekerfinale kunnen de supporters (vrijblijvend) wel een compensatie vragen.



Tot slot biedt Antwerp haar supporters drie mogelijkheden aan voor hun bekerfinale-ticket. “Zij kunnen hun ticket schenken aan de club, omzetten naar hun cashless card of omruilen voor een merchandise-voucher”, besluit Huygen. Meer info op de clubwebsite.