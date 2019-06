Antwerp speelt 1-1 gelijk in ‘geheim’ oefenduel tegen Duitse derdeklasser KDC

30 juni 2019

19u06 1 Belgisch voetbal Antwerp sloot zijn derde stagedag in Marienfeld af met een ‘geheime’ oefenmatch tegen de Duitse derdeklasser Uerdingen. Na 90 minuten stond er 1-1 op het scorebord en dat was best billijk.

Laszlo Bölöni bracht een stevig ploegje tussen de lijnen. Op keeper Bolat na kwamen alle grote kanonnen aan de aftrap. In de eerste helft was Antwerp baas, weliswaar zonder Uerdingen – met ex-wereldkampioen Kevin Grosskreutz in de rangen - al te vaak in verlegenheid te brengen. De Duitsers prikten zelfs een keer of twee gevaarlijk tegen. Zo viel bij een corner voor Uerdingen een kopbal op de lat. Uiteindelijk werd Antwerp op slag van rust toch beloond voor het veldoverwicht. Ivo Rodrigues kon na een half gekraakt schot scoren.

Na de pauze voerde Bölöni in totaal zeven wissels door. Bovendien begon de vermoeidheid na drie zware stagedagen stilaan te wegen. Het maakte dat Uerdingen beter in de match kwam. Antwerps keeper Yves De Winter moest na de pauze een keer of drie gevat tussenkomen. Op een poging van Franck Evina – een huurling van Bayern München – moest De Winter zich toch gewonnen geven. Langs Antwerpse zijde was er nog dreiging van Nazaryna en Seck, maar gescoord werd er niet meer. Zo eindigde de partij op een gelijkspel en dat was niet onterecht.

Antwerp: De Winter, Seck (65’ Kakudji), Batubinsika, Pius (45’ De Laet), Jukleröd (56’ Li Haoran), Nazaryna (65’ Muanza), Haroun (56’ Quirijnen), Rodrigues, Refaelov (45’ Baby), Hairemans, Mbokani (56’ Geeraerts)

Doelpunten: 43’ Rodrigues (1-0), 60’ Evina (1-1)