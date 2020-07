Antwerp nodigt Louis van Gaal uit voor talkshow in aanloop naar bekerfinale, LIVE te bekijken op HLN.BE Redactie

24 juli 2020

18u56 1 Antwerp Op zaterdag 1 augustus gaat Antwerp tegen Club Brugge op zoek naar een derde Beker van België. In aanloop naar de bekerfinale presenteert de Great Old een eigen talkshow, die live te bekijken is op HLN.BE. Kobe Ilsen is de gastheer van ‘NUMBER ONE’, onder andere Louis van Gaal zal aanschuiven als gast.



Van Gaal speelde van 1973 tot 1977 voor Antwerp. De voormalige toptrainer zal samen met enkele andere bekende gasten te gast zijn in de talkshow. “Ik kom na ruim veertig jaar met plezier terug naar de Bosuil. Ik heb veel te danken aan Antwerp”, aldus de Nederlander.

In ‘NUMBER ONE' is de bekerfinale het centrale thema, maar er worden ook andere onderwerpen aangesneden. “We blikken terug op de historische bekerwinst van Royal Antwerp FC in 1992. Bekerwinst die een jaar later resulteerde in een Europese finale op Wembley. Het zal ook gaan over de toekomst, de ambities en de maatschappelijke rol van de club. Daarnaast komen er reportages met fans en rood-witte helden en zal de kijker prijzen kunnen winnen”, klinkt het in een persbericht.

Met deze talkshow onderstreept Antwerp naar eigen zeggen de steile ambities en dat de club ook de komende jaren op alle mogelijke vlakken het verschil wil maken. “Dit project kadert in de verruiming van het merk Antwerp waarbij een voetbalclub versterkt wordt door media en entertainment en zo dicht mogelijk bij fans en voetballiefhebbende families wilt staan.”

NUMBER ONE is donderdag 30 juli vanaf 21.15 uur LIVE te bekijken op HLN.BE.