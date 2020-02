Antwerp mocht eigenlijk geen strafschop krijgen tegen Charleroi Redactie

17 februari 2020

20u08

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League De strafschop die Antwerp zondag kreeg tegen Charleroi, had niet mogen gegeven worden. Dat schrijft het Professional Refereeing Department maandag in zijn wekelijkse evaluatie van de voorbije speeldag.

Scheidsrechter Bram Van Driessche legde op het uur de bal op de stip in de topper van de 26e speeldag. Dat deed de ref nadat het schot van Dieumerci Mbokani de arm van Charleroi-verdediger Nurio raakte. Ook na raadpleging van de beelden op aangeven van de VAR, bleef Van Driessche bij zijn beslissing. Onterecht, vindt het Refereeing Department.

"Nurio Fortuna maakt zich immers niet onnatuurlijk groter bij deze actie. De VAR vraagt dan ook terecht een 'on field' review. We verwachten dat de scheidsrechter na het zien van de beelden zijn beslissing wijzigt en de strafschop niet toekent", luidt de uitleg. Gerechtigheid geschiedde niettemin, want Mbokani trapte de penalty zwak op Penneteau.

Doku

Het PRD liet ook zijn licht schijnen op de eerste gele kaart van Anderlecht-aanvaller Jérémy Doku op bezoek bij KV Mechelen. Die kreeg de youngster voor een tackle op de enkel van leeftijdsgenoot Aster Vranckx. "Het was een roekeloze fout, op de grens tussen een gele en rode kaart. Wij volgen de beslissing van de scheidsrechter. Als het contact, de overtreding, hoger op het been was geweest, dan had het PRD een rode kaart verwacht", is het oordeel. "Een VAR-interventie was niet nodig, omdat een gele kaart niet gezien kan worden als een 'clear and obvious mistake'.”