Antwerp lichtte optie in contract Owusu: "Zien wel wat er in de zomer gebeurt" Stijn Joris

21 maart 2018

07u21 0 Belgisch Voetbal William Owusu sloot zondag iets later aan op het Antwerpse trainingskamp in het Spaanse Roldan. De Ghanese aanvaller speelde gisteren als enige een volledige wedstrijd tegen het Spaanse amateurclubje Estudiantes Murcia. Owusu ambieert straks met Antwerp het laatste Europees ticket via play-off 2.

"Ik kwam zondagochtend pas toe", legt Owusu uit. "Ik kreeg eerst zelf de griep en daarna mijn kinderen. Daarom bleef ik iets langer in België. Ik kon hen moeilijk alleen laten. Al bij al pikte ik makkelijk aan op training. De coach besliste om me een volledige wedstrijd te laten spelen en dat is goed voor me. Ik had een goed gevoel."

In de laatste twee duels van de reguliere competitie kreeg Owusu opnieuw de voorkeur op Oulare. Zowel thuis tegen Eupen als in Anderlecht begon hij in de basis. "De trainer heeft naar de oorzaken van onze mindere resultaten gezocht. Het is logisch dat hij na een paar mindere wedstrijden iets probeert te veranderen. Tegen Eupen knoopten we weer met een overwinning aan en in Anderlecht haalden we bijna een goed resultaat."

Herkansing

Na het missen van play-off 1 wil Owusu toch nog een weg naar Europees voetbal zoeken. De druk is wat hem betreft nog niet van de ketel. "We hebben zeker nog een doel. Uiteraard hadden we liever play-off 1 gespeeld, maar we hebben nog een kans om Europees voetbal te halen. Daarom zijn we hier in Spanje om het team weer fit te krijgen. We gaan ons best doen om dat laatste ticketje voor de Europa League te grijpen. We moeten die klik nu maken. Dat is de realiteit. Play-off 1 hebben we net niet gehaald, maar we krijgen een herkansing en moeten ons daar nu op concentreren."

Aan het lijntje gehouden

Antwerp lichtte de optie in het aflopende contract van Owusu. De topschutter van de club ligt nu tot en met volgend seizoen vast, maar aan zijn voorwaarden veranderde niet veel. De voorbije twee transferperiodes werd hij een beetje heen en weer geslingerd. Clubs meldden zich, een transfer leek bespreekbaar, maar uiteindelijk liet Antwerp hem toch niet gaan. "Antwerp heeft inderdaad van de optie in mijn contract gebruik gemaakt. We zullen zien wat er in de zomer gebeurt. Ik werd de laatste tijd vaak aan het lijntje gehouden. Ik mocht weg en als ik dan een club had, moest ik telkens wachten. Intussen vonden die clubs andere spelers en kon ik niet meer weg of hield Antwerp me tegen op de laatste dag van de transferperiode. In januari had de club wat geld kunnen verdienen door me te verkopen, maar uiteindelijk mocht ik ook toen niet weg. Dat is niet altijd even makkelijk. Ik begrijp dat de club plannen heeft, maar ik moet ook aan mijn carrière denken."