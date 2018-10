Antwerp: "Geen link met fraudedossier" - Standard: "Venanzi is niét gearresteerd" Redactie

11 oktober 2018

11u21

Bron: Belga 3

Eersteklasser Antwerp is vooralsnog niet gecontacteerd in het kader van het fraudedossier rond het Belgisch voetbal. Er hebben ook geen huiszoekingen plaatsgevonden bij de Great Old. Dat zegt communicatiemanager Dimitri Huygen, die eraan toevoegt dat er voorlopig geen enkele link is met Antwerp en dat de club onder het huidige bestuur evenmin transfers heeft gedaan met de opgepakte makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Antwerp wil verder tot nader order niet reageren op het fraudeonderzoek. "Zolang het onderzoek loopt, gaan we daar geen uitspraken over doen", zegt Huygen.

Standard meldt dan weer dat voorzitter Bruno Venanzi niet is opgepakt door de politie. De Luikse club spreekt daarmee berichten tegen die in diverse media circuleerden. Olivier Smeets, persverantwoordelijke van de Luikse club, ontkent dat er sprake is van een arrestatie. Woensdag vonden er wel huiszoekingen plaats bij Standard.

Eerder had ook al het federaal parket benadrukt dat er vandaag geen bijkomende arrestaties verricht zijn.