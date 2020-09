Antwerp-coach Ivan Leko: “Natúúrlijk zal publiek verschil maken” MVS

18 september 2020

14u33 1 Belgisch voetbal Wekelijks perspraatje met Ivan Leko vanmiddag op de Bosuil. Met op de achtergrond de lege tribune 2. Dat zal zondagavond tegen Eupen wel wat anders zijn, Antwerp kreeg vanmiddag namelijk groen licht van de hulpdiensten om de tribune - alvast voor een maand - weer open te zetten voor het publiek. Dat maakt dat er zondag 4.000 RAFC-toeschouwers kunnen - en zullen - zijn. En of dat een verschil zal maken, weet ook Leko.

“Het is iets heel speciaals. Je voelt dat aan alles. Iedereen praat erover. Na heel lange tijd weer met de fans: we hebben ernaar uitgekeken. Want hier zijn fans niet gewoon fans, maar een belangrijk deel van de club. Natúúrlijk zal dat verschil maken, absoluut. Iedereen gaat ook de vooruitgang van de nieuwe tribune zien: indrukwekkend. Iedereen zal voelen dat de club stappen vooruit zet.”

Waarop we Leko nog een paar namen voor de voeten gooiden, te beginnen met Lamkel Zé. Vorig weekend nog in de B-kern, nu weer enkele dagen meetrainend met de groep. Is hij erbij tegen Eupen? Leko laat niet in z’n kaarten kijken. “Er is morgen nog een training. Ik probeer hem zoals alle andere spelers te behandelen. Team spirit is het belangrijkste, voetbal is een collectieve sport. We staan allen in dienst van de club.”

Next one: Ritchie De Laet. Tegen STVV uit voorzorg nog vervroegd naar de kant. Leko maakt zich weinig zorgen. “Ritchie is fit en da’s goed. Hij heeft kwaliteiten, persoonlijkheid, is één van mijn kapiteins. ‘t Is niet toevallig dat Ritchie een van de weinige spelers is die alles al speelde. Hij is heel stabiel. En niet gewoon stabiel, maar altijd ‘heel goed’ tot ‘excellent’. Ondanks ons risicospel, niet makkelijk voor een centrale verdediger, en ondanks het feit dat hij op een nieuwe positie speelt. Ritchie is een slimme jongen.”

Die intelligentie zal van pas komen tegen Eupen, weet Leko. “Zij zijn veranderd tegenover vroeger. Toen dachten ze alleen maar aan aanvallen, nu hebben ze ook een sterk blok. Mét veel volk voor doel nog altijd. Dat zag je tegen Gent en ook tegen Club Brugge, ook al verloren ze daar met 0-4. Dat was geen juiste uitslag. We zullen op ons best moeten zijn en beseffen dat we tegen een goed team spelen. Onderschatting? Dat bestaat niet meer. Zeker niet in België. Hier is geen enkele match makkelijk te winnen. Maar dat is uiteraard wel ons doel: elke wedstrijd is een must-win. Niemand wil liever winnen dan ik en mijn spelers.”

