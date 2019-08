Antwerp-AA Gent niet uitgesteld wegens overvolle kalender RN/SJH

17 augustus 2019

08u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal De KNVB besliste gisteren om Feyenoord-AZ van volgende week zondag uit te stellen, omdat beide clubs Europees nog actief zijn. Bij ons gaat Antwerp-AA Gent gewoon door tussen twee Europese opdrachten.

Feyenoord-AZ stond voor zondag 25 augustus geprogrammeerd, maar om de kansen van beide clubs in de laatste voorronde van de Europa League te vrijwaren, stelt de Nederlandse voetbalbond het duel uit naar donderdag 26 september. Bij ons staat op 25 augustus een rechtstreekse confrontatie op het programma tussen Antwerp en AA Gent, de twee Belgische clubs die strijden om een plaats in de groepsfase van de Europa League. Antwerp ontmoet in de play-offs AZ, Gent moet het opnemen tegen Rijeka. Een perfect vergelijkbare situatie met Nederland dus.

“Als ze dat hier ook zouden beslissen, zou ik meteen ‘dank u’ zeggen”, zegt AA Gentcoach Jess Thorup. “Het zou ons een perfecte week voorbereiding geven tussen twee belangrijke Europese matchen. Dat zou niet alleen goed zijn voor AA Gent, maar ook voor Antwerp, het Belgisch voetbal en de Belgische coëfficiënt. Als degenen die beslissen de Belgische clubs kunnen helpen om ook de volgende ronde te overleven, vind ik dat ze dat absoluut moeten doen. De match tegen Antwerp uitstellen, zou voor mij een perfecte oplossing zijn.”

Bekervoetbal

Bij Antwerp is daarover zelfs nog kort contact geweest met de Pro League. “We wachten af”, zegt secretaris-generaal Sven Jaecques. “Als het mogelijk is om die wedstrijd op een latere datum te spelen, dan graag natuurlijk.” De Belgische voetbalbond gaat evenwel niet in op die bede. “Ik heb het daar voor de samenstelling van de kalender ook al met Michel Louwagie over gehad, omdat we wisten dat deze mogelijkheid zich zou voordoen”, zegt kalendermaker Nils Van Branteghem. “Maar we vonden geen gat in de kalender. In de week van 25 en 26 september staat er bij ons bekervoetbal op het programma. De eerstvolgende vrije datum is pas na Nieuwjaar. Het zou betekenen dat een match uit de heenronde pas in de terugronde zou gespeeld worden. Geef mij een jaar met 56 zondagen en ik zorg voor een oplossing. Maar nu kan het niet. Het is voor Antwerp en AA Gent hetzelfde, de clubs worden onderling niet benadeeld. We hebben er al alles aan gedaan om de Europees spelende clubs in augustus een makkelijkere kalender te bezorgen.”