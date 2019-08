Antwerp-AA Gent en Charleroi-Club Brugge uitgesteld met oog op Europees voetbal, Charleroi gaat niet akkoord AB

19 augustus 2019

16u29 114 Jupiler Pro League De competitiewedstrijden Charleroi-Club Brugge en Antwerp-AA Gent van komend weekend worden uitgesteld, dat bevestigt de Pro League. De Belgische clubs waren vragende partij om hun duels op een ander tijdstip te spelen met het oog op Europees voetbal. Charleroi gaat niet akkoord met deze beslissing en overweegt zich te verzetten.

Er vond vandaag overleg plaats om te bekijken of de wedstrijden van Antwerp, AA Gent en Club Brugge naar een latere datum verplaatst konden worden. AZ, de Nederlandse tegenstander van Antwerp in de play-offronde van de Europa League, zag zijn wedstrijd tegen Feyenoord van volgend weekend uitgesteld. En ook de wedstrijd van Rijeka, de opponent van AA Gent, werd uitgesteld. Kalendermanager Nils Van Branteghem zag aanvankelijk geen gaatje meer in een overvolle kalender, maar er werd uiteindelijk toch een consensus gevonden.

Antwerp-AA Gent wordt verplaatst naar donderdag 21 november om 20u30. Een datum voor Charleroi-Club Brugge is er voorlopig nog niet, daarvoor wacht de Pro League het resultaat van blauw-zwart af in de laatste voorronde van de Champions League tegen LASK Linz.

“Nadat we de schriftelijke verzoeken hebben ontvangen van zowel Antwerp, AA Gent en Club Brugge om hun wedstrijden van komend weekend in de Jupiler Pro League uit te stellen, werd er in overleg met de rechtenhouders, lokale politie en deze clubs beslist om de twee wedstrijden van komend weekend uit te stellen”, laat de Pro League weten.

“Gelet op hun komende Europese kwalificatiewedstrijden waarbij voor bepaalde tegenstanders van deze clubs hun wedstrijden in hun nationale competitie van komend weekend uitgesteld werden en het feit dat deze wedstrijden van groot belang zijn voor de Belgische coëfficiënt en de uitstraling van het Belgische voetbal. Wij wensen te verduidelijken dat dit uitstel enkel werd verleend voor de barragewedstrijden van de UEFA-competities en geen navolging zal krijgen voor de eventuele gelijkaardige vragen van de clubs tijdens de groepsfase.”

Charleroi gaat niet akkoord

Voor Charleroi is het onbegrijpelijk dat hun thuiswedstrijd tegen Club Brugge van komende zaterdag verplaatst wordt. Ze gaan niet akkoord en overwegen zich te verzetten tegen de beslissing van de Pro League. Een officiële reactie kwam er nog niet vanop Mambourg.