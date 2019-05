Anthuenis: "Genk-fans zullen Clement niet uitfluiten” TLB

25 mei 2019

10u48 0 Belgisch voetbal Philippe Clement stapt in de voetsporen van Aimé Anthuenis. Ook de 75-jarige ex-trainer koos er in 1999 voor om als kampioen te vertrekken bij Racing Genk. Anthuenis verhuisde naar Anderlecht en vindt de keuze van Clement “moedig”.

Anthuenis werd in 1995 trainer van Genk toen de Limburgers nog in tweede klasse speelden. De Waaslander dwong promotie af met de club en de successen volgden nadien snel. In 1998 pakte Genk de beker en werd het vicekampioen, het seizoen erna volgde de eerste titel in de clubgeschiedenis. Na dat seizoen vertrok Anthuenis.

“Ik vreesde voor het seizoen te veel”, zegt hij. “Misschien was dat bij Clement ook zo. Ik vermoed dat hij rekening hield met heel wat vertrekkers en dat dat ook meegespeeld heeft bij het maken van de keuze. Pas op, het zal een erg moeilijke beslissing geweest zijn. Je bouwt als trainer van een club een band op met de spelers, het bestuur en de fans en het is niet makkelijk om die mensen achter te laten.”

Volgens Anthuenis was de situatie voor hem wel net iets anders dan voor Clement. “Ik moest Anderlecht nog leren kennen toen ik naar daar trok, terwijl Clement de materiaalman van Club waarschijnlijk even goed kent als de voorzitter. ‘t Is ‘zijn’ club en net daarom denk ik niet dat ze hem bij Genk de keuze kwalijk zullen nemen. Volgens mij zullen de Genk-fans hem niet uitfluiten en zelfs hartelijk ontvangen.”

Druk is er altijd

“Heel weinig trainers hebben de luxe om zelf te kiezen waar hun toekomst ligt. Clement kon dat wél doen en hij heeft een moedige beslissing genomen”, vindt Anthuenis, die niet verwacht dat Clement volgend seizoen veel meer druk zal ervaren. “Elke trainer in eerste klasse staat onder druk, of hij nu in Brugge of in Waregem werkt. Toen ik naar Anderlecht ging, wilde ik gewoon presteren. Ik legde mezelf druk op, maar die was niet groter dan bij Genk. Daar hoeft Clement niet voor te vrezen.”