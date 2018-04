Anthony Vanden ­Borre krijgt zijn kans bij Cercle: "Maar het is op dit moment nog te vroeg voor een contract" Mathieu Goedefroy & Tomas Taecke

05 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 Belgisch Voetbal Schrijven dat ­Anthony Vanden ­Borre (30) opnieuw voetballer is, durven we nog niet. De ex-Rode Duivel ­trainde gisteren wel voor de derde keer mee bij Cercle ­Brugge. "Maar er is zelfs nog geen sprake van een proef­periode."

"Straf dat jullie dit nu pas schrijven. ­Eigenlijk is dit oud nieuws", grapte ­Jardet, vriend en raadgever van Vanden Borre, toen we hem gisterenochtend tegen het lijf liepen op de spelers­parking van Cercle Brugge. Al voor de derde dag op rij reed hij met zijn copain het 200 kilometer lange traject tussen Brussel en Brugge. "Maar als dat hier zo doorgaat, zal hij toch een hotel of appartement moeten zoeken in de buurt. Ik blijf niet voor taxi spelen, hé."

Verademing

De derde training van Anthony Vanden Borre op Jan Breydel was misschien wel de meest speciale. Dat lag dan vooral aan zijn nieuwe buren, want op hetzelfde moment dat de rechtsachter met zijn groen-zwarte ploegmaats aan de slag ging op de oefenvelden, hield Club Brugge honderd meter verder een open training. Een hele meute blauw-zwarte fans was daarop afgekomen, maar géén van hen merkte de bebaarde Cercle-aanwinst op. "Beter zo", aldus de entourage van VDB. "Laat hem maar in de luwte werken. Het is voor hem een verademing om eindelijk nog eens een bal te voelen in clubverband. Mogen mee­trainen onder Franky Vercauteren ervaart hij als een geschenk. Ik weet dat Anthony hem daar erg dankbaar voor is."

Daarmee komt in dit verhaal de kat op de koord, want als er één reden is waarom Vanden Borre al drie dagen op het trainingsveld van Cercle Brugge verschijnt, dan heet die Frank Vercauteren. "Hij is de enige coach die mij ooit écht begrepen heeft", zei Vanden Borre onlangs nog over de man die hem tussen 2005 en 2007 zijn eerste hoogtepunten in het Astridpark liet beleven. In 2010 haalde Vercauteren zijn poulain ook nog naar Genk, waar hij prompt de landstitel mocht vieren. "Onvergetelijke momenten", aldus VDB.

Dat was ook Vercauteren niet vergeten, toen hij zijn voormalige ster­speler de voorbije maanden tegen het lijf liep in de kinesistenpraktijk van zijn zoon Glenn. Een vriendendienst drong zich op. Eentje die zich straks ­misschien in een derde comeback als profvoetballer kan vertalen, al moet daar volgens Cercle-voorzitter Frans ­Schotte nog heel wat water voor naar de zee vloeien. "Er is op dit moment geen sprake van een contract, er is zelfs geen sprake van een proefperiode", tempert de preses de verwachtingen. "Dit is niet meer dan een helpende hand van onze trainer naar Vanden Borre toe, een jongen met wie hij vroeger veel gewerkt heeft en waar hij een bijzondere band mee heeft."

Geen staatszaak

Een vriendendienst van een trainer aan zijn ex-speler dus, maar evengoed een zoethoudertje van Cercle voor haar kampioenenmaker. Bij de vereniging zien ze de komst van Vanden ­Borre immers als een teken van goodwill richting Vercauteren , van wie ze hopen dat hij de komende dagen zijn krabbel onder een nieuw contract zet.

"Toen Franky ons vroeg of Anthony de rest van het seizoen met de groep mocht meetrainen, hebben wij daar niet moeilijk over gedaan", bevestigt Schotte. "Dit is voor ons geen staatszaak. We hebben dit seizoen sportief geen enkel perspectief meer. Of er een contract op tafel komt als blijkt dat hij zijn oude niveau kan halen? Zeg nooit nooit, maar de situatie is nog te pril om daar al over te praten. Feit is wel dat een speler met zoveel eersteklasse-ervaring ons ongetwijfeld kan helpen in ons eerste seizoen na de promotie. ­Alleen: er zijn zo nog spelers op de markt, hé. Laat ons dit vooral niet ­opblazen. We trainen nu nog door tot eind april, met Vanden Borre. Daarna zien we wel."