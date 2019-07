Zulj: “We moeten onze kansen afwerken” - Davies: “Er is niets om ons zorgen over te maken” TLB

28 juli 2019

18u13

Bron: Play Sports 0

Bij Anderlecht droeg Peter Zulj de aanvoerdersband. De 26-jarige Oostenrijker was de stofzuiger voor de paars-witte verdediging, maar kon niet voorkomen dat Anderlecht met 1-2 verloor tegen KV Oostende. “Je kan goed voetballen tot het strafschopgebied, maar dan komt het moeilijkste: scoren”, sprak de middenvelder voor de microfoon van Play Sports.

“Natuurlijk hadden we vandaag gehoopt om te winnen”, begon Zulj zijn verhaal na de match. “En ik denk ook wel dat we de drie punten verdiend hadden. Oostende heeft twee kansen gekregen, maar ze scoren wel telkens. Efficiëntie is belangrijk in het voetbal. Wij kregen veel kansen en in het begin van de match brachten we ook goed voetbal, maar we scoren niet. Dat moet beter in de toekomst.”

Davies: “Na afgekeurde goal deden we het niet zo goed”

Ook Simon Davies, de T1 van Anderlecht, probeerde vooral de positieve zaken te onthouden. “Mijn eerste gevoel na deze match is vrij positief. We hebben bij momenten goed voetbal gebracht en ook veel kansen gecreëerd, maar in de zonde van de waarheid liep het nog te vaak mis. Tot de afgekeurde 2-0 van Vlap hadden we de match volledig in handen, maar na dat moment hebben we het vijf minuten niet zo goed gedaan en op dat moment kregen we ook het deksel op de neus.”

“Onze laatste pass was vandaag te vaak niet goed genoeg”, vond Davies. “In het strafschopgebied moeten we het nog beter doen. Maar toch is er wat mij betreft niets waar we ons zorgen over moeten maken. De manier waarop we aan de wedstrijd begonnen was echt goed, het wordt gewoon zaak om die lijn langer door te trekken. En onze kansen moeten we beter afwerken. Dat we vandaag niet winnen, is jammer voor onze fans. Zij hebben ons prima gesteund en verdienden meer dan een nederlaag.”