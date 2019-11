Zulj laat met blunder en fraaie assist twee gezichten zien: “Maar hij mocht daar nooit aangespeeld worden” GVS

Amper drie minuten stond Peter Zulj op het veld of hij had de gelijkmaker van Essevee op z’n geweten. De Oostenrijker - sinds zijn komst nog altijd op zoek naar zichzelf - werd aangespeeld door Kana maar liet zich in de rug aftroeven door Govea. Larin nam het geschenk graag aan. Maar vijf minuten later zag het Regenboogstadion een totaal andere Zulj. Met een listig balletje zette hij Roofe alleen voor Bossut, die de 1-2-eindstand koelbloedig binnenwerkte.

Ook Anderlecht-coach Frank Vercauteren kwam terug op de 1-1. “Dat is zeer spijtig, want aan de rust was iedereen verwittigd dat we risico’s moeten vermijden en de doelman moeten aanspelen waar nodig - zoals het proces zegt.” Daarmee verwees hij naar de risicovolle inspeelpass van Kana en niet naar het balverlies van de middenvelder. “Want Zulj mocht daar in eerste instantie niet aangespeeld worden.”