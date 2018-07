Zorgen om heupblessure van Sven Kums PJC

Anderlecht De heup speelt op. Sven Kums (30) zal ook tegen KV Oostende niet aantreden. De Anderlecht-middenvelder is mogelijk nog twee weken out.

De voorbereiding is tot dusver één grote martelgang voor Sven Kums. De Gouden Schoen 2015 sukkelt al enkele weken met de heup. Dat belette hem niet om vaak deel te nemen aan de groepstrainingen en ook oefenmatchen af te werken. Maar dat was eigenlijk geen goed idee: Kums kon zich niet bewijzen én zijn blessure kreeg niet de tijd om te genezen.

In aanloop naar KV Kortrijk oordeelde de medische staf dan ook, in samenspraak met de speler, dat het verstandiger was om te passen voor de competitieopener. Daarnaast stuurde Anderlecht Kums naar Antwerpen, waar hij bij topkinesist Lieven Maesschalck aan zijn herstel werkt. Op Neerpede valt te horen dat ze de situatie "dag per dag" opvolgen, maar er zijn bronnen die rekening houden met een afwezigheid van nog twee extra weken. Behoudens een miraculeuze ommekeer speelt Kums alvast zeker niet tegen KV Oostende zondag.

Puur sportief bekeken hoeft het gemis van Kums, fit altijd deel van de selectie, op korte termijn geen drama te zijn voor Anderlecht. De Oekraïense aanwinst Yevhen Makarenko, in de zomer overgekomen van KV Kortrijk, maakte tijdens de 1-4-winst in het Guldensporenstadion een sterke indruk naast Adrien Trebel. Als back-up heeft Hein Vanhaezebrouck Edo Kayembe.

Najar hervat vandaag

Overigens is er ook goed nieuws uit de ziekenboeg van de recordkampioen. Normaal gezien hervat Andy Najar namelijk vandaag de oefensessies met het eerste elftal. De Hondurees zag zijn aanloop verstoord door last aan de bil, maar staat nu dicht bij een rentree. De verwachting is dat RSCA geen onnodige risico's zal nemen met zijn rechterflank.