Zo verliep dag één na Vanhaezebrouck op Anderlecht: Verschueren slaat en zalft, anderstaligen snakken naar menselijkere T1 en...John van den Brom solliciteert Pieter-Jan Calcoen en Jan Mosselmans

18 december 2018

Op dag één zonder Hein ­Vanhaezebrouck heeft Michael ­Verschueren geslagen en ­gezalfd. Hij wees de spelers op hun plichten, maar ­luisterde ook naar hen.

Bedrukte sfeer gisteren op het oefencomplex op Neerpede. Aanvankelijk één van onwetendheid ook. Toen de leden van de technische staf en de spelers aankwamen voor de ochtendtraining wisten ze nog niet wat er gebeuren zou. “Ik kom gewoon mijn werk doen”, antwoordde Karim Belhocine op de vraag of hij de honneurs zou waarnemen. Eén uur later bleek dat Belhocine, na een gesprek met sportieve baas Michael Verschueren, effectief zal depanneren ­tegen Moeskroen en Waasland-Beveren.

Eenmaal Belhocine toegezegd had, kon Verschueren — met toestemming van preses Marc Coucke, die op de Pro League was — de spelersgroep toespreken. Dat gebeurde in de kleedkamer. Niet alleen gaf Verschueren duiding bij de beslissing om Hein Vanhaezebrouck te ontslaan — aan de poort had ancien Sven Kums nog gezegd dat de coach “niks te verwijten viel” —, ook wees hij de kern op zijn plichten. “Ook jullie zijn verantwoordelijk”, klonk het, waarna Verschueren 6 op 6 eiste voor Nieuwjaar.

Toch achtte de sportieve baas het ook verstandig om de mening van de vestiaire te kennen. Daarom liet hij de spelers in kleine groepjes naar boven komen, waar hij naar hun opmerkingen luisterde in één van de vergaderzalen. De Vlamingen waren naar verluidt stil — zij hadden een goeie band met Vanhaezebrouck — maar bij de anderstaligen klonk het dat zij snakken naar een iets menselijkere T1. Verschueren stelde nauwelijks vragen, hij gaf de spelers het gevoel dat hun mening echt telt.

Keuze genoeg

Met die verzuchtingen in het achterhoofd zullen Verschueren en Coucke (in overleg met de nieuwe technische directeur?) een shortlist opstellen. Keuze genoeg alvast: er zijn ongeveer vijftig cv’s binnengelopen in het Astridpark. Die worden nu zorgvuldig bestudeerd. Eén van de trainers die solliciteerde, is John van den Brom (52), die eind dit seizoen vertrekt bij AZ. Van den Brom werkte tussen 2012 en 2014 al bij Anderlecht en pakte één landstitel. De Nederlander zou een terugkeer wel zien zitten.

Een meer realistische naam lijkt evenwel die van Frank Vercauteren (62). Er is nog geen concreet contact gelegd met de voormalige linkerflank en T1 (tussen 2005 en 2007, voordien als assistent), maar het is vrijwel zeker dat hij op de shortlist zal staan. Vercauteren zit zonder job sinds zijn exit bij Al-Batin in Saudi-Arabië.

Tot er een opvolger is voor Vanhaezebrouck is het echter aan de spelers en ­Belhocine, die bijgestaan zal worden door beloftecoach Jonas De Roeck, Gino Caen en Max de Jong.