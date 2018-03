Zo moet het, Thelin: vijf spelers die het na een uitleenbeurt prima deden in het shirt van Anderlecht TLB

02 maart 2018

13u04

Anderlecht Isaac Kiese Thelin krijgt volgend seizoen een nieuwe kans bij Anderlecht. De 25-jarige Zweedse spits keert na een succesvolle uitleenbeurt aan Waasland-Beveren terug naar het vertrouwde nest. Weinigen konden na een huurperiode hoge ogen gooien in de hoofdstad, maar onmogelijk is het niet. Dat bewezen Pär Zetterberg, Silvio Proto, Cheikhou Kouyaté, Kanu en Guillaume Gillet.

Pär Zetterberg: via Charleroi naar twee Gouden Schoenen

De scoutingscel van Anderlecht merkte Pär Zetterberg al op jonge leeftijd op in Zweden. Paars-wit besliste om de blonde middenvelder naar het Astridpark te halen en hem uit te lenen aan Charleroi, ook omdat hij niet meteen in de bovenste schuif van trainer Aad de Mos zat. Zetterberg bewees zich in het seizoen 1991-1992 bij de Carolo's en groeide nadien uit tot dé sterkhouder van de Brusselaars. Zetterberg won de Gouden Schoen in 1993 en 1997 en in 2000 versierde de strateeg een lucratieve transfer naar Olympiakos. Tussen 2003 en 2006 speelde Zetterberg ook nog voor Anderlecht, waar hij zijn profloopbaan afsloot.

Silvio Proto: op zoek naar speelminuten in Antwerpen

In 2005 kaapte Anderlecht de toen 22-jarige Silvio Proto weg bij La Louvière. De doelman stond ook op het lijstje van meerdere buitenlandse (top)clubs, maar Anderlecht kon hem overtuigen. Toch was Proto aanvankelijk de doublure van Daniël Zitka, maar door een blessure van de Tsjech werd de Henegouwer van Italiaanse afkomst toch een poos eerste doelman.

Op termijn kon Zitka Proto echter opnieuw naar de bank verdringen en in 2008 volgde een uitleenbeurt aan Germinal Beerschot. Op het Kiel kon Proto wél speelminuten sprokkelen en onder meer met een kopbaldoelpunt speelde hij zich opnieuw in de kijker van paars-wit. Proto keerde terug door de grote poort, werd de nummer één en speelde uiteindelijk bijna 400 wedstrijden voor de Belgische recordkampioen. In 2016 verliet Proto Anderlecht na elf jaar voor een avontuur bij KV Oostende, maar inmiddels voetbalt hij bij de Griekse topclub Olympiakos.

Cheikhou Kouyaté: met dank aan Vanhaezebrouck en Jacobs

Kouyaté vond via FC Brussels de weg naar België, maar Anderlecht plukte de rijzige Senegalees al snel weg bij de stadsgenoot. Omdat Kouyaté zich aanvankelijk moeilijk kon doorzetten bij paars-wit, werd hij uitgeleend aan KV Kortrijk. In de dertig wedstrijden die hij speelde in het shirt van de 'Kerels', onder trainer Hein Vanhaezebrouck, maakte de sterke middenvelder indruk en Anderlecht haalde hem terug.

Onder Ariël Jacobs kreeg Kouyaté meer speelkansen, maar een basispion werd hij niet meteen. Daarvoor was de concurrentie op het middenveld te groot. Kouyaté werd daarom een rijtje achteruit getrokken en als centrale verdediger was hij meerdere seizoenen één van de steunpilaren van paars-wit. Dat was heel wat buitenlandse topclubs opgevallen en uiteindelijk was het West Ham United dat hem voor om en bij de acht miljoen euro kon losweken bij Anderlecht.

Kanu: weinig geliefd bij de fans, maar wel drie miljoen in het laatje

In de zomer van 2008 streek er een onbekende Braziliaan neer in het Constant Vanden Stockstadion. Paars-wit huurde de jonge middenvelder Rubenilson dos Santos da Rocha - kortweg 'Kanu' - van Grêmio Barueri en nam hem wat later voor 500.000 euro definitief over.

Kanu kreeg echter weinig speelminuten in Brussel en de middenvelder werd daarom uitgeleend aan Cercle Brugge. Voor groen-zwart kwam hij achttien keer in actie en hij gaf ook vier assists. Dat volstond om Anderlecht te overtuigen om hem nog een kans te geven en dat hebben ze zich in Brussel niet beklaagd.

Kanu speelde 123 matchen voor Anderlecht en daarin scoorde hij zestien keer en gaf hij 23 assists. De Braziliaanse middenvelder pakte met Anderlecht twee landstitels en twee Supercups en in 2013 kocht Terek Grozny hem voor 3 miljoen over. Niet slecht voor een speler die niet heel geliefd was bij de Anderlechtfans. Na nog een omzwerving in Thailand en een periode zonder club voetbalt de nu 30-jarige Kanu momenteel bij Omnia Nicosia op Cyprus.

Guillaume Gillet: nieuwe zuurstof op Corsica

Guillaume Gillet is misschien wel de vreemde eend in de bijt. Maar ook voor de nu 33-jarige Luikenaar zorgde een uitleenbeurt voor nieuwe zuurstof. In het seizoen 2014-2015 trok Gillet naar Corsica, waar hij een jaar op uitleenbasis bij Bastia speelde. Gillet deed het uitstekend in Frankrijk en had de (Franse) clubs voor het uitkiezen, maar Anderlecht riep hem na een jaar terug om de wankele defensie te versterken.

Gillet speelde vooral als rechtsachter en in een half seizoen speelde hij negentien keer. Hij trof ook drie keer raak. Dat was ook Nantes niet ontgaan en begin 2016 betaalde de Ligue 1-club twee miljoen om Gillet opnieuw naar Frankrijk te halen. Inmiddels voetbalt Gillet, net als Proto, voor Olympiakos.